La oveja perdida

Domingo 5 de abril de 2020 | 06:00hs.

Por Sara I. Deym Escritora

Corro que no me alcance el viento, huelo leche cerca, ¡qué suerte! Y nos recostamos al sol pesuñas arriba llenándonos de polvo rojo. Me reintegro a las filas de la competencia lanera, corro y corro sin parar. Imposible perderse en las tierras de Fachinal. Pasto, pasto y pasto, patos y caballos — ¡Beee! —Corro, corro y doy vueltas al rebaño, salto y saludo a las vecinas gordas: —Beee — Mugen riendo. Vueltas y más vueltas, caigo mareada; las gallinas bailan en el cielo y las nubes caminan por el suelo. El verde nos acompaña y dormidos a la luz de luciérnagas. Un crujir de guijarros más allá de los postes y alambres me despierta.— ¡Tero! —grité.— ¡Ssshhh!— siseó —No ves que están durmiendo— me reclamó. Bajé las orejas y reposé para escucharlo atentamente. Se acercó elegante y cauteloso, se paró en una pata y escondió la otra, señaló con su ala el horizonte e infló el pecho —Ovejita más allá de la frontera de alambre, existen manjares, arroyos y amigos nuevos, una libertad exquisita y envidiable ¿Por qué andar con los de siempre? Si el mundo espera ser descubierto— Miré hacia atrás intrigada, Tero continuó: —Ustedes encuentran la forma de volver.—Conozco a una tía vieja que escapó una vez, mamá me contó que la recibieron bien cuando llegó— comenté.—Y ¿Qué estás esperando?— No perdí tiempo y me agazapé y arrastré por debajo del alambre saltando contenta hacia la libertad. El Tero sobrevoló mis alegrías junto con las estrellas solitarias que me contaron sus secretos hasta el amanecer.Abrí los ojos y no encontré al Tero, llamé y llamé, él era como un mapa, podía guiarme por los aires, volví a llamar. Nada, solo cielo pelado, no encontré el atractivo de la conversación de anoche, creí que sería divertido.—Ey — Miré alrededor, no veía nada. — ¡Ey! Acá abajo. — El ratón se paró en dos patas —Ahora, no hables ni te muevas por ningún motivo ¿me escuchaste?— Quedó congelado con la boca abierta exhibiendo sus dientes cuadrados señalando con sus ojos arriba, tentada levanté mi cabeza y el aguilucho aleteó y cayó en picada sacando sus garras. — ¡Corre por tu vida! ¡Te dije que no te muevas!— Agitada perseguí a la cola del ratón que vibraba nerviosa y se me perdía en el pajonal, rozamos un tataré y desparramamos hormigueros hasta que su diminuto cuerpo entró en un hueco. Quise entrar y metí mi hocico pero el traidor me mordió la nariz. — ¡Egoísta!—grité indignada, me escondí detrás de un montículo de rocas esperando sumisa.El aguilucho posó y se acicaló las alas, sus garras calaban las ramas de la pitanga: —A ver ¡Una oveja perdida! Ovejita ¿Por qué estás con esta rata? Yo sé que las ovejas, en el fondo, son muy inteligentes.La oveja dejó de tensarse cuando comprendió que el aguilucho bajó la guardia.—Quisiera preguntarle ¿Sabe dónde queda el rebaño?— ¿Cuál rebaño?— Entrecerró sus ojos.—El rebaño, cerca de los postes de alambre. Son todas así como yo— Se desesperó por responder, tomó consciencia de que no traía consigo ningún recuerdo, salvo su cara negra. El aguilucho hizo silencio.—En todo Fachinal no vi nunca tal cosa. Estás perdida— Moldeó con su pico puntiagudo la figura redondeada de la oveja. —Presa perdida. — La oveja no tenía consciencia de su falta de armas para sobrevivir, consideraba a sus principales defensas eran las pezuñas que mataban cucarachas y lagartijas de vez en cuando. Buscó como aliado al ratón que seguía escondido en su hueco protector. Cayó en la cuenta de que necesitaba aliados para regresar a su refugio o moriría en manos del aguilucho y sus pezuñas no servirían ¿Cómo enfrentar sola a las plumas asesinas y descuartizadoras garras? Sus murmuraciones constantes llamaron la atención del ave: —Águila del río, yo respeto tu nido, aunque me dé escalofrío, que injustos son los que te juzgan alto, no saben de tus oídos de santo. Águila del río, yo respeto tu nido, aunque me dé escalofrío, que injustos son los que te juzgan alto, no saben de tus oídos de santo.Rezó y repitió confiada, el aguilucho pestañeó varias veces y quedó dormido. La oveja retrocedió lento hasta desaparecer entre el verdor.Decaída ante la falta de agua se recostó a la sombra de un urunday y vio entre imágenes tambaleantes a la silueta del Tero — ¡Tero! Mentiroso—dijo antes de rendirse.Gotas azucaradas cayeron en su lengua, abrió un ojo. Esas gotas caían de un pico diminuto, largo y fino que encabezaba su panza decaída en las ramas de una orquídea — ¡Qué blanco y qué suavidad! Es la primera vez que veo el blanco ¿No lo ves? ¡Yo si veo! Es como el algodón. Lástima esas partes sucias de polvo rojo. ¡Algodón rojo!La oveja distinguió el copete hacia atrás y su pico, ambas características simulaban un bicornio que adornaba su cabeza metálica, era un soldado enojón y ansioso que aleteaba incansable. Más pequeño que la rata, destellaba un arcoíris que la borrega no podía dejar de admirar. Asombrada acercó su nariz —Te perdiste ovejita, vas a morir acá. ¿Por qué saliste del rebaño? ¡Ya sé! Fue el Tero mentiroso. Seguro tenía el nido cerca y solo quería librarse de una oveja chusma —Ofendida respondió:— ¿Chusma yo? ¡Jamás!— Levantó una ceja lanuda, y se alejó apenada por no volver a encontrar su hogar desvalorado en un principio. Angustiada hizo puchero para llorar. “Que tonta fui, en casa tenía todo” pensó mirando sus pezuñas embarradas.—No estés triste ovejita, a ver, hay cosas que aprender. Primero, no confiar en los teros, segundo, estar juntos y tercero evitar al lobo. Te voy a ayudar a encontrar el rebaño de nuevo. Ya vi otras perdidas. — Un racimo de esperanza nació en su corazón, cuando en su vida no ambicionaba nada más. No se imaginaba qué sería de ella sin el astuto y solidario picaflor copetón.— ¿Acaso dijo lobo? No hay lobos acá.—Hay uno ¡Yo sé de lo que hablo, se come a las perdidas! Es rabioso y se aprovecha de las debilidades. ¡Sígame! —El picaflor la acompañó—Ovejita desde acá podés ver el rebaño.El tiempo se estaba acabando, la sed y el calor retorcían su estómago, la oveja curiosa reposó sus pezuñas delanteras en la roca más alta en la punta del cerro, vio un verdor arrollado y espeso, sin postes alambrados, teros, lanas o luces:— ¡Beee!— imploró y bajó derrotada para acurrucarse al lado del lapacho que daba una sombra lúgubre a su atardecer de decepción.— ¡Oveja! ¡Este viaje la está dejando ciega! ¡Mire de nuevo!— El colibrí picoteó las orejas caídas de la somnolienta y hambrienta oveja que con sus últimas fuerzas se incorporó —Ovejita más allá está tu salvación, estoy seguro, la selva tapa tus ojos. Tenés que creerme y ¡Derrotar al lobo! Ya no hay tiempo de evitarlo, hay que enfrentarlo y será libre de volver ¡Use su inteligencia y sea fuerte!— Ella lo miró estupefacta.— ¿Y cómo voy a lograrlo? No tengo garras ni colmillos ¡Solo esta lana!— ¡Entonces use la lana!—Revoloteó en espiral. — ¡Use la lana y vuelva al rebaño! O va a morir acá— La oveja estudió los espinillos y arbustos olorosos de la bajada y supo que más allá, aguardaba un silencio peligroso, no se animó a seguir avanzando.Las luciérnagas la hacían divagar y soñar con encontrar el rebaño que no veía. Creyó quedarse sin aire, enfrentaría al lobo al otro día descansada. Durmió salteado y escuchó crujidos de hojas y gruñidos, había llegado a ellas de todas formas.Un bulto negro sobresalía, el hedor fétido y húmedo inundó el lugar. La luna alumbró los colmillos y la oveja alertada se preparó. Se despidió en voz baja de su amigo el colibrí copetón, tomó aire y corrió. Los ladridos perseguían su colita de borrega, se consideraba oveja muerta. En su agitación no pudo asegurar que el colibrí era como el mentiroso Tero o que poco importaba su orgullo afectado al volver.El perro la embistió y le dio la impresión de perder la guerra, rodó en caída y cuando aterrizó un poste de luz iluminó su fin, no estaba lejos después de todo, en aquella distracción una mordida la arrastró hacia atrás. Pateó con una fuerza interior desconocida al ojo del perro y corrió cojeando sin percatarse del dolor punzante, cayó rendida antes del alambrado. El tero avisó su llegada y los hombres corrieron al perro negro a piedrazos. La oveja cojearía la vida entera sin olvidar su vida fuera del rebaño.Integrante de la Sociedad Argentina de Escritores de la Provincia de Misiones. Mención especial de la Biblioteca Popular de la ciudad de Posadas por “Un chamamé con Cenicienta” (2018).