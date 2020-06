La otra utilidad del barbijo

Sábado 27 de junio de 2020

Misiones es calor, calor y más calor. ¿Frío? Sí, pero no mucho, aunque cuando llega, pega con ganas. Es tiempo, en este invierno que empezó casi una semana después de lo que indica el almanaque, de sacar los abrigos y usarlos, porque ante la falta de costumbre, el misionero se abriga con ganas. Las palmeras de fondo suman al contraste del panorama no tan usual y el barbijo, ese amigo contra el coronavirus que genera incomodidad, en estos días ayuda a que no todo el rostro se exponga al gélido viento sur. A no renegar del protector buconasal y a tratar de sobrellevar los días de bajas temperaturas, de eso se trata.