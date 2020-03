La otra epidemia se llama infodemia, asegura la OMS

Viernes 13 de marzo de 2020 | 10:11hs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligro de la infodemia que es la circulación de información falsa sobre el coronavirus que se fue incrementando en esta última semana y que atenta contra la necesidad de que toda la población esté concientizada sobre qué hacer para evitar la propagación del nuevo virus.





Videos y audios sobre posibles nuevos casos de personas infectadas. Hospitales o sanatorios sin equipamiento para atender a pacientes. El descubrimiento del antiviral que combate al coronavirus. Este tipo de engaño se hizo popular en los últimos días y se difundió rápidamente por las redes sociales.





“Tenemos que estar muy atentos a esto para poder discernir cuál es una información verdadera y cuál no, porque estas últimas generan miedo y preocupación en la población”, explicó la representante del área prensa y comunicación de la Organización Mundial de la Salud, Maricel Seeger.





La licenciada Seeger fue una de las encargadas de brindar un curso de capacitación en coronavirus a periodistas que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, donde participó El Territorio. En esa oportunidad se trabajó el concepto de infodemia que es la circulación de información falsa que puede hacer entrar en pánico a mucha gente que no puede diferenciar qué es real y qué es mentira.





Seeger explicó que “la clave es acceder a información verdadera sobre lo que está pasando en mi ciudad, en el país y en el mundo. Es un tema delicado que merece ser tratado con seriedad para evitar que muchas personas entren en pánico o se angustien por noticias falsas”.





Acuerdos con Google y Facebook





Por ese motivo la Organización Mundial de la Salud formalizó acuerdos con Google y con Facebook para que cuando alguien pregunte sobre coronavirus lo primero que aparezca sea la información oficial de ese organismo de salud mundial.





“Es tiempo para los hechos, no para los miedos. Es tiempo para la ciencia, no para los rumores. Es tiempo para la solidaridad. No para los estigmas”, señaló el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Los expertos en comunicación que trabajan en este organismo internacional destacan que “una población que confía en sus autoridades sanitaras hará caso a todas las recomendaciones, pero si esa población se ve inmersa en una lluvia de información falsa, se genera un estado de confusión que perjudica el cuidado de la salud pública”.





“Una cosa es la percepción del riesgo que es cómo la gente entiende la situación de peligro y otra es la realidad objetiva. Tenemos que trabajar para que la percepción de la población sea lo más parecida posible a la realidad y para eso es necesario evitar la propagación de información falsa que siembra miedo y paraliza. Necesitamos que la gente esté informada para saber qué hacer. Por eso no hay que replicar videos o audios de dudosa procedencia y acudir a las fuentes seguras de información”, explicó Seeger.Además la información falsa hace que luego alguien tenga que salir a explicar que eso no es cierto y se gastan recursos y tiempo que se podrían ocupar en evitar los contagios de coronavirus.