La otra cara de la discapacidad: nació con parálisis cerebral y salió adelante - El Territorio Misiones

Insiste con el concepto de lucha y esperanza. “Que no bajen los brazos, la discapacidad no viene con instrucciones. Es ir aprendiendo juntos. Que luchen que cuando no sepan que hacer busquen ayuda. Siempre se puede salir adelante si hay amor y voluntad”.





Parálisis cerebral en el país La parálisis cerebral (PC) aparece en las estadísticas internacionales como la causa más frecuente de discapacidad en la infancia, siendo su prevalencia de 2 a 2,5 casos cada 1.000 recién nacidos vivos. La parálisis cerebral es una discapacidad que se presenta en la primera infancia y afecta a cerca de 10.000 niños por año en Argentina, dañando la psicomotricidad y funciones cognitivas en los pacientes. Es por ello que universidades y organizaciones médicas en todo el mundo se han dado a la tarea de investigar y atender este problema.



“Hay que contener a la familia”

En la víspera circularon algunos rumores sobre el posible alojamiento del chico discapacitado de Candelaria en el Hogar Santa Teresita de Oberá. Desde ese establecimiento informaron a El Territorio que si bien se enteraron de los pormenores del caso a través de los medios de comunicación, no han tomado contacto con la familia de Adrián Martínez (22), aunque tampoco les correspondería -aclararon- porque las personas que llegan a los hogares de la fundación para ser alojadas lo hacen con dictamen judicial.



“Son personas, adultos y menores, cuyos casos estaban judicializados debido a la falta extrema de atención integral, con todos sus derechos vulnerados, sin ningún tipo de recursos, sin contención, sin familia que los atienda. Por eso en todos los casos son albergados en nuestra institución a través de la Justicia”, explicó el administrador, José Yakubow, mencionando que actualmente tienen una superpoblación. “Son 68, cuando lo óptimo es 50”, subrayó.



Sobre la situación del chico discapacitado de Candelaria, el administrador opinó que “los padres tienen que saber que tienen el resguardo del Consejo de Discapacidad, un organismo que debe ofrecerle alternativas terapéuticas para que el chico pueda desarrollar sus capacidades, además de oxigenarse y oxigenar a la familia, que claramente está agotada”. “Este joven tiene la suerte de tener padres fabulosos que por 22 años hicieron de todo, con todo y contra todo, para favorecer su buen estado general, pero es bastante compleja su situación. Si bien (los padres) hablan de un extremo (eutanasia) creo que el enfoque que se debería hacer de inmediato es cómo ayudarlos desde los organismos”, dijo.





Comité de Bioética descarta eutanasia El Comité de Bioética de Misiones descartó que se pueda realizar la eutanasia al joven de 22 años con parálisis cerebral, tal como lo piden sus padres. Cristina Martin, presidenta del Comité de Bioética de Misiones, señaló: “Sobre el caso de pedido de eutanasia todo lo que puedo decir es que la situación planteada por la mamá de Adrián es muy delicada y que requiere una mirada desde los derechos humanos centrada en las personas con un mayor cuidado en situaciones de vulnerabilidad, como la del joven”. “No podemos emitir opiniones porque esa no es la función del comité. Que si la familia hace la consulta por la vía pertinente podemos analizar desde todos los aspectos y dar una respuesta”, señaló e insistió de manera terminante: “Ya se dijo que no es legal en la Argentina”.

Imposible no sentirse identificada. El caso se mediatizó y por su cabeza pasaron mil cosas. Recordó su infancia, sus padres, sus tantas cirugías.“La discapacidad no viene con instrucciones”, es lo primero que dirá Alicia Chaves (34), oriunda de Eldorado, quien nació con 80 por ciento de parálisis cerebral y hoy recoge los frutos de toda una vida de lucha y perseverancia.Terminó los estudios primarios y secundarios, es independiente y se desempeña como voluntaria en un hogar de día.Se enteró de la historia de Adrián Martínez, el joven de 22 años cuya madre, Eva Briñocoli, desde el dolor y la impotencia hizo un pedido tan extremo como desesperado, la eutanasia, una práctica que en Argentina no está legalizada.En el caso del muchacho de Candelaria, su discapacidad llega al 100 por ciento, con parálisis cerebral y crisis convulsiva constante.“No me afectó la parte intelectual, pude terminar la primaria y la secundaria. Tengo una casa adaptada, vivo sola”, dice la joven, que ve la necesidad de dar testimonio, aunque sin emitir juicio de valor alguno sobre terceros.“El lado derecho de mi cuerpo no puedo movilizarlo, no tengo fuerza en el brazo ni en las piernas. Estoy en silla de ruedas y me manejo así porque no tengo fuerza para llevar adelante la marcha. En la actualidad vivo con normalidad, después de muchos años de cirugía y rehabilitación. Tengo seis cirugías, desde muy chiquita me fueron haciendo operaciones” comenta Alicia en diálogo con El Territorio.“Al principio tenía las piernas muy pegadas al cuerpo y no las extendía. Así que me hicieron extensiones de tendón, debajo de la rodilla, el pie, en la ingle y me puede parar, pero no puedo caminar”, relata.“Entiendo también a las familias. Debe ser complicado, difícil. Si bien hoy en día tenemos más herramientas, el discapacitado ya no es visto de mala manera, hemos progresado bastante, tengo recuerdos de hace cuando era chiquita, era más complicado. No quiero juzgar a nadie, cada casa es un mundo y tiene su realidad. Yo tuve la suerte de que mi familia me cuida y me ayuda siempre”, cuenta Alicia, quien es la menor de ocho hermanos.Empatiza con los familiares que deben acompañar a una persona con daño severo y con frecuencia en la charla les rinde tributo a sus padres ya fallecidos.“Mis papás fallecieron cuando tenía 18 años y estoy a cargo de una hermana mayor, pero tengo la libertad de elegir lo que quiero hacer. Mis hermanos me acompañan”, indica.No fue fácil, reconoce Alicia pero el apoyo incondicional de la familia le sirvió de cimiento y posibilitó que saliera adelante.“Voy al Centro de Día Eva Perón, en Eldorado, que es para personas con discapacidad severa. Concurro a ese lugar desde los 12 años y en principio iba como un integrante más y después empecé a colaborar, organicé la comisión de padres, hacer eventos para juntar fondos y cosas así, pero por la pandemia no estamos yendo porque somos población de riesgo”.