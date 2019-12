La ornamentación como faro del encuentro comunitario

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Toda una ciudad vestida de Navidad. Así se ve a Capioví, que desde hace unos años se dedica a atraer curiosos, turistas y más con sus gigantescas y espectaculares ornamentaciones recicladas. Si bien en un principio la idea fue “hacer algo con y para la comunidad”, hoy es un sello distintivo de la localidad que se plantea a la vez como desafío voluntario, persistente, sustentable y de comunión.La costumbre y el arduo trabajo de adornar toda la ciudad con figuras navideñas hechas con botellas recicladas principalmente, ya cumplió una década, pero tuvo su boom en 2012.“Vimos a partir de 2012 que la gente empezaba a salir a caminar a la noche. Al ser un lugar chico donde cada uno tiene su patio, nadie va a la plaza, pero a partir de 2012 los vecinos empezaron a salir a caminar, a sentarse en el parque, a disfrutar. Sentimos que hay un cambio en el ambiente en general del municipio a partir del momento en el que comenzamos a colocar los adornos”, contó Marta Werle, diseñadora de interiores y encargada de los talleres.Así, durante las tres semanas en las que se monta la decoración de madrugada, de noche, los vecinos se arriman, ofrecen un mate, acercan una herramienta o simplemente observan con admiración.“La gente ahora habla con orgullo de Capioví. Antes uno decía: ‘somos de un pueblo que está a 120 kilómetros de Posadas y ahora lo nombrás y eso es importante. Que la gente sienta amor por su pueblo para que quiera volver, le dedique algo y pueda continuar creciendo”, entendió Úrsula Kleiner, la impulsora de este movimiento. Así, toda la comunidad está involucrada con este revival de acicalar las calles. Ya no hacen campaña para reunir botellas, porque la donación se da automáticamente. Además si no se puede colaborar con materia prima o inversión (como lo hacen las empresas locales), lo hacen con ideas y soluciones.El trabajo fue creciendo año año y hoy reúnen alrededor de 300 mil botellas plásticas, tienen un gran galpón de producción y siete lugares donde guardan elementos del taller. Los objetos a reutilizar llegan gratuitamente pero, hacer diseños colosos y luminosos tiene un costo, por lo que el aporte del Estado y las empresas se destina a la compra de luminaria y hierro, material del que se hacen las estructuras originales.Grandes renos con un trineo, Papá Noel, el pesebre gigante, velas, galletas, un tren de regalos, coloridos dulces y hasta tacitas de té pueden ser parte de las creaciones que tienen como base botellas de plástico. También se utilizan bolillas de desodorante, restos de telgopor (como el de heladeras), frasquitos de medicamentos y más. “Vamos viendo que armamos en base a lo que tenemos”, detalló Marta al contar por ejemplo que les donaron hasta tapitas de inyecciones de insulina, videocassettes y CD, entre otras.Una misma botella se puede transformar en parte de una corona, una bola del arbolito y una flor. La imaginación da lugar cada año a nuevos y sorprendentes universos navideños que todos disfrutan.A pesar de combinar factores como embellecer la ciudad, reutilizar materiales que se desecharían y el crecimiento del turismo, ferias de emprendedores, artísticas y más, el ciclo sustentable no está del todo cerrado.“Está llegando a un punto en el que algunas cosas están quedando viejas o deterioradas. El plástico se reseca y es complicado volver a atarlo con alambre, como normalmente se hace” empezó graficando Marta. Mientras se acumula decorado, también llegan botellas nuevas para crear, entonces desde el taller estudian las formas de poder completar el circuito ecológico.“A veces no reutilizamos todas las botellas que se generan, entonces hemos hablado con la Municipalidad para tener una máquina picadora o que nos permita comprimir el material y mandarlo a otro lado”, refirió Werle.“Vimos proyectos en Mendoza de utilizar el plástico para hacer ladrillo o derretirlo para transformarlo en hilo, en postes, también se usa para el agregado en construcción pero nosotros como municipio para hacer ese tipo de cosas, producimos poca basura. Hasta donde investigamos, deberíamos asociarnos con Puerto Rico, Ruiz de Montoya y quizás alguno más para generar la suficiente cantidad de botellas o basura para que alguna empresa le interese”, profundizó la diseñadora.En tanto, la tarea que nació de la iniciativa de un grupo de mujeres mayores y fue madurando años antes de ver la luz, fue sumando cada día más voluntarios, clave para que la acción se mantenga vigente y crezca.A tono con fin de año, siempre sinónimo de reunión, parientes, grupos de ex compañeros, amigos llegan a Capioví y deciden congregarse allí para celebrar. “Se generan encuentros y eso es positivo. La gente se siente diferente y se manifiesta contenta con lo que se está haciendo. Espero que siga así, porque la idea es que se pueda continuar con más generaciones. Necesitamos que se renueve, haya voluntarios jóvenes que quieran aportar para que esto pueda seguir funcionando. La idea siempre es crecer y mejorar, siempre ir para adelante”, entendió Úrsula a cargo de los talleres de armado.Así como otros municipios también se dedican a transformar basura en belleza, tanto empresas como Estado seguramente se irán alineando para generar una economía circular y encauzar estos emprendimientos solidarios para encontrar nuevas formas que nos permitan vivir más armónicamente con el planeta.