La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer pandemia por el coronavirus causante del Covid-19, después de que el número de afectados fuera de China se haya multiplicado por trece en dos semanas y en ese período los países afectados se hayan triplicado.

“La OMS estima que el Covid-19 puede ser caracterizado como una pandemia”, expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas, agregó.

Luego sostuvo que la OMS estuvo evaluando el brote durante todo el día. “Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción”, subrayó.

La enfermedad ya llegó a al menos 120 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera ampliamente a los 100.000.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”, alertó Tedros.

La última vez que la OMS declaró pandemia fue en 2009 tras el brote de gripe A, puntualmente de la cepa H1N1.

En ese marco, en Argentina, el Ministerio de Salud Pública de la Nación confirmó dos nuevos casos de Covid-19 con antecedente de viaje a Europa. Uno residente de Ciudad de Buenos Aires (Caba) y otro de provincia de Buenos Aires. A la fecha, se registran un total de 21 casos importados confirmados de Covid-19 entre los que se encuentra un fallecido. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.



Medidas más drásticas

Tras la declaración de la OMS, los gobiernos analizan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación.

En Argentina, el gobierno estableció que sea obligatoria la cuarentena para quienes lleguen de los países más afectados con el brote. “La persona que cumple esa cuarentena de catorce días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No va a ser voluntario como hasta el día de hoy, que es una recomendación. Ahora será con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es el delito que pone en riesgo a la salud pública”, explicó ayer el presidente, Alberto Fernández.

En tanto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, desestimó ayer la posibilidad de una suspensión de clases y tras afirmar que se están tomando todas las medidas preventivas, llamó a “la responsabilidad y solidaridad” como la clave para disminuir la red de contagio de coronavirus. A su vez, aseguró que “estamos en una etapa de mucha prevención” y resaltó el rol de los maestros y maestras como central en la enseñanza preventiva vinculada al virus para que esos saberes lleguen a los hogares.

Última pandemia fue en 2009 Según la definición que da la OMS, pandemia es “la propagación mundial de una nueva enfermedad”. Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. La última declaración de pandemia fue en 2009 a causa de la gripe A.

Impacto social Más homebanking, menos presencial: Las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) anuncian medidas específicas con el fin de contribuir al cuidado de la salud de los usuarios y empleados del sistema financiero frente al avance del coronavirus (Covid-19). Puntualmente solicitaron a sus clientes que no realicen transacciones de manera personal, sino que utilicen homebanking.

Suspensión de actos masivos: Son cuatro las provincias que decidieron prohibir actos públicos, eventos deportivos y fiestas populares para evitar la propagación de la enfermedad: Corrientes, Río Negro, Neuquén y Catamarca.

“Hay que evitar el contagio histérico”

Audios dramáticos y noticias falsas circularon de a montones en estos últimos días y ponen al ciudadano común en alerta y propenso a una paranoia generalizada.

Al respecto reflexiona la psicóloga, Pamela Wimer: “Tenemos en este momento aislados ciertos síntomas que pueden ser de muchísimas cosas con las que convivimos los seres humanos. Una fiebre puede tener causas diversas muy simples. Y agregó que esto no significa que no se los preste atención, “pero empiezan a operar mecanismos psíquicos más elevados como la sugestión, esto de pensar que me puede pasar a mí y empezar a sentirlo físicamente”.





“Cada provincia tiene autonomía para aplicar su contingencia” “La reciente declaración de pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud no modifica las recomendaciones que estamos dando en nuestro país sobre cómo protegernos ante el avance de esta enfermedad”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti Según la funcionaria, “nuestro país sigue en etapa de contención del virus, lo que significa el aislamiento obligatorio de las personas que vienen de Europa, Asia y Estados Unidos en sus domicilios si están asintomáticos o en centros médicos si tienen síntomas como fiebre, dolor de garganta tos o malestar general”. Consultada sobre cual es la etapa siguiente a la contención en materia de salud pública, Vizzotti explicó: “Después viene la mitigación, que es para un escenario muy diferente al que tenemos hoy en nuestro país. Actualmente todos nuestros esfuerzos están puestos en la contención, que significa aislar y asistir a las personas afectadas y evitar la propagación del virus al resto de la población”. Vizzotti dio estás explicación en una jornada de capacitación a periodistas que se realizó ayer por la tarde en el Centro Cultural Kirchner, en la que estuvo presente El Territorio. Respecto a las decisiones de suspender actos públicos que adoptaron las provincias de Corrientes, Río Negro, Neuquén y Catamarca, Vizzotti dijo que “cada provincia tiene la autonomía para aplicar su plan de contingencia en la medida que lo crea pertinente. Así lo hizo Río Negro, que decidió cerrar una escuela en Viedma, o Chaco, que decidió asilar ante sospecha a algunas comunidades. Estas acciones son para prevenir la propagación del virus. Y se trata de acciones locales que se pueden dar en distintas partes del país, porque tenemos un territorio extenso y cada lugar tiene que actuar de acuerdo a su realidad local. Lo importante es estar alerta y eso lo hacemos en la red federal en la que estamos todas las provincias en permanente contacto y comunicación”. Y alertó: “Hay que evitar la cuestión del contagio histérico, entender que hay un problema, asimilar que es un tema de salud pública, que hay ciertas medidas conductuales que hay que tomar pero saber que hay que llevar una vida lo más normal posible y desengancharse del bombardeo mediático que estamos teniendo porque sirve más para asustarnos que para ayudarnos”.

En América Latina, el avance de la enfermedad puso en alerta a los gobiernos de la región dado que ya son catorce países los que reportaron casos confirmados. Brasil es el que más infectados tiene hasta el momento (34), pero no registra muertes.