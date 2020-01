La oportunidad de Juan, el golfista posadeño

Sábado 11 de enero de 2020 | 07:50hs.

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Desde los nueve años que Juan Ignacio De Giácomi espera por esta oportunidad. Pasaron momentos cargados de exigencias para el golfista posadeño, y ahora está a días de apostar todas sus fichas en uno de los eventos más importantes del 2020: el Latin American Amateur Championship (LAAC).

El también denominado ‘Major de los aficionados latinoamericanos’, es la puerta a las grandes ligas. El ganador clasificará de manera directa al Masters de Augusta, el torneo de mayor prestigio en el mundo, además de recibir la exención en otros grandes eventos como el The Open. Sin dudas es el sueño de cualquier joven entusiasta.

La sexta edición del LAAC se jugará en México desde el 16 al 19 de enero, más precisamente en el Mayakoba Golf Club de Yucatán, en la reconocida cancha El Camaleón y con la presencia de 108 jugadores amateurs.

Allí estará el Oreja, tetracampeón de la Copa El Territorio, entre los seis argentinos que buscarán escalar a lo más alto del golf mundial. Su juego demoledor y la templanza en momentos cumbres lo depositaron en ese lugar que todos quieren estar.

Mientras aguarda la cita en la Tierra Colorada, el posadeño de 21 años dialogó con El Territorio y compartió sus sensaciones.



¿Cómo conseguiste la clasificación?

La conseguí mediante del Ranking Mundial Aficionado, entre más de seis mil jugadores. Ingresé a ese ranking en febrero del año pasado como el último sembrado y el corte era a finales de septiembre. Tenía entendido que iban los mejores seis argentinos y el último de ellos estaba en el puesto 700, entonces mi objetivo era alcanzarlo.

Jugué todos los torneos de la universidad (estudia en la Universidad West Florida-Estados Unidos) desde febrero hasta mayo, me fue bien y después viene acá para jugar tres torneos profesionales en Paraguay desde mayo a agosto. Así pude escalar del puesto seis mil al 298, y quedé entre los primeros tres de Argentina, de los 30 que participaron en el ranking. Mantuve el puesto y cuando se hizo el corte a finales del año pasado me llegó la invitación”.



¿Con qué nivel golfístico creés que te vas a encontrar en el LAAC?

Prácticamente conozco a todos los chicos que van a participar y la mayoría está dentro del top 1000 del ranking mundial y también hay otros que están dentro del top 300...hay mucho nivel.



¿Qué expectativas tenés?

“Mis expectativas son las mejores, quiero ganar. El premio es ir a Augusta y las secciones finales del US Open y The Open británico, el US Amateur, el Open Amateur...son los torneos más grandes del mundo.



¿En qué momento te encuentra el torneo? ¿cómo estás con tu juego?

El torneo me encuentra en un momento de mi juego muy bueno. Me siento con mucha confianza, muy seguro de lo que voy a hacer. Estuve practicando con mi profe en Posadas, con un profe de swing que tengo en Dallas (lo fui a ver en noviembre para ajustar algunas cosas). Voy con un buena idea de juego, con una rutina y pasos a seguir. Tengo que confiar en eso porque si lo hago todo se puede dar. Dios quiera que se de.



¿Te ves entre los mejores del LAAC?

No quiero ponerme en esa posición, pero sé que tengo chances. Vivo en Florida y armamos un plan de juego con mi profe Manuel Bermúdez que me va a ayudar mucho, aunque no me pongo en la posición de estar entre los mejores para sacarme presión y no cometer errores. Pero obviamente uno por dentro la confianza y la fe la tiene.



¿Cómo sigue tu año después del torneo?

“Lo ideal sería ganar el LAAC y jugar el Masters en abril. Pero tengo que volver a la universidad después y participar en los torneos que se juegan allá...las clasificación empiezan a finales de enero. Para cerrar bien el año en Estados Unidos lo mejor sería ganar Nacionales en mayo junto al equipo universitario, pero individualmente quiero terminar lo más alto posible”.