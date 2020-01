La Opad advierte sobre fuertes tormentas desde esta tarde

Martes 21 de enero de 2020 | 11:03hs.

Entre la tarde de hoy y mañana miércoles podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad en Misiones a raíz de que un sistema de baja presión atmosférica asociado a una masa de aire cálido y húmedo que afecta a la región, advirtió la Oficina de Prevención de Riesgos ante Desastres Naturales (Opad).







En el período considerado se prevé que puedan precipitarse cifras mayores a 50 milímetros. También se producirá un descenso de la temperatura.







Las condiciones atmosféricas serán favorables para el probable registro de lluvia intensa, granizo, ráfagas fuertes de viento y caída de rayos. En consecuencia la Opad emitió Advertencia Meteorológica Amarilla.







Las condiciones mejoran hacia el miércoles 22 por la tarde/ noche.





Ante el desarrollo de un temporal, se recomienda no exponerse a la intemperie, evitar conducir o desplazarse por la vía pública y no arrojar basuras a la calle. También advierten desconectar de las redes los artefactos eléctricos e informáticos, no estacionar vehículos debajo de árboles de dudosa estabilidad y ante cualquier emergencia llamar al 911.