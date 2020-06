La OMS viaja a China y empieza a estudiar la nueva gripe porcina

Martes 30 de junio de 2020 | 14:30hs.

A más de seis meses del surgimiento del coronavirus en Wuhan, una ciudad del centro de China, y en momento en que el país reabre sus aeropuertos para la llegada de vuelos internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que enviará un equipo de especialistas la semana próxima para investigar el origen del brote. El mismo además intentará obtener datos sobre una posible nueva amenaza."Conocer el origen del virus es muy importante", aseguró el jefe del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática. "Podemos combatir mejor el virus si conocemos todo acerca de él, incluido su origen", agregó antes de anunciar la noticia.Desde principios de mayo, la agencia especializada de la ONU presiona a China para que invitara a sus expertos a investigar el origen del nuevo coronavirus, en medio de varias polémicas que por un lado señalan las costumbres del gigante asiático de consumir animales salvajes y por otro lo denuncian porque -como Estados Unidos- creen en la posibilidad de que el brote se haya originado en un laboratorio del Partido Comunista.Tedros no especificó la composición del equipo ni en qué consistirá la misión. Según lo publicado por el diario The Guardian, al mismo tiempo los científicos enviados leerán "atentamente" un estudio chino sobre el nuevo virus de gripe encontrado en cerdos, de acuerdo con un portavoz de la organización.Ayer se conocieron detalles sobre un nuevo virus que se encuentra en cerdos chinos y que se volvió más infeccioso para los humanos, por lo que debe vigilarse de cerca en caso de que se convierta en un posible "virus pandémico", según el estudio, que añadió que los cerdos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos. De acuerdo con las primeras versiones, la nueva cepa de gripe que se identificó es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios."Leeremos detenidamente el documento para entender qué hay de nuevo", dijo Christian Lindmeier de la OMS en una sesión informativa. "No podemos bajar la guardia contra la gripe y debemos estar atentos y continuar la vigilancia incluso en la pandemia ", agregó.También ayer, en su discurso, Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que la pandemia de Covid-19 no está siquiera cerca de terminar y confirmó que seis meses después de que China alertara por primera vez a la OMS sobre una nueva infección respiratoria se habían alcanzado los 10 millones de infecciones y las 500.000 muertes."La mayoría de las personas siguen siendo susceptibles, el virus todavía tiene mucho espacio para moverse", dijo. "Todos queremos que esto termine. Todos queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Aunque muchos países mostraron avances, la pandemia se está acelerando".Por su parte el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que se habían hecho enormes progresos en la búsqueda de una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección, pero que aún no había garantías de que fueran a tener éxito.