La OMS sugirió que paren el fútbol en Bielorrusia

Domingo 12 de abril de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió ayer a la República de Bielorrusia que pare el fútbol, así como el resto de actividades que generen aglutinamiento de personas, en el marco de la crisis planetaria del coronavirus.La Premier de Bielorrusia es uno de los pocos torneos de fútbol que no se detuvieron en el mundo y es la única liga de toda Europa que se mantiene en actividad. De hecho, ayer hubo tres partidos por la cuarta fecha e incluso se permitió el ingreso del público a las tribunas.Por eso la OMS le reclamó a Bielorrusia que “suspenda de inmediato todas las manifestaciones masivas y deportivas”, aunque el Ministro de Salud, Vladimir Karanik, respondió: “La decisión de parar no me compete”.Bielorrusia, acumula más de 2.200 casos positivos de coronavirus confirmados y registraba hasta ayer 23 víctimas fatales. ¿Primará la sensatez o seguirá rodando la pelota?