La OMS reportó un récord diario de casos mundiales de coronavirus - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

Breves internacionales

La Justicia anuló las restricciones impuestas en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ayer las medidas que restringen desde el viernes pasado las entradas y salidas de personas de la capital de España para frenar los contagios de coronavirus. El órgano judicial entiende que esas limitaciones suponen “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare” según señala en un comunicado.





Ecuador no encontró la cura del coronavirus ni se rebeló contra las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como indica una fake news que circula por WhatsApp y que poco atrás involucró a Perú, Colombia y España. El mensaje falso sostiene de forma errónea que la causa de la pandemia es una bacteria que ha sido amplificada por el 5G, un sistema de altísima velocidad, todavía en fase de prueba, cuya disputa llegó a agravar las tensas relaciones entre Estados Unidos y China.





La segunda ola de coronavirus ya enciende todas las alarmas en Europa y los gobiernos aumentan estas las restricciones ante el crecimiento de casos. Este miércoles, luego de tener más de 3.000 contagios en un solo día, Italia anunció la extensión del estado de emergencia hasta el 31 de enero de 2021.



El número de contagios diarios de coronavirus en el mundo alcanzó ayer un nivel sin precedentes, con 338.779 nuevos casos en 24 horas, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al rebrote en Europa.Ese continente reportó 96.996 nuevos casos, el más alto para la región jamás registrado por la OMS. Hubo además 5514 muertes más en el mundo. El récord anterior de la OMS de nuevos casos era de 330.340 el 2 de octubre pasado. El récord de muertes sin embargo se mantiene en el 17 de abril, cuando se dieron 12.393.Como región, Europa está notificando ahora más casos que la India, Brasil o Estados Unidos, los países más afectados en número de contagios. La India reportó 78.524 nuevos casos, seguida de Brasil con 41.906 y Estados Unidos con 38.904 nuevas infecciones, según la OMS, cuyos datos van retrasados respecto de los reportes diarios de cada país.Desde el comienzo de la pandemia, más de 36.246.220 personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 25.100.100 se recuperaron, según las autoridades.La región de las Américas sigue liderando las estadísticas de la pandemia, con más de 17 millones de casos y más de 574.000 muertes, según explicó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un comunicado.“Seguimos siendo el hogar de la mitad de todos los casos de Covid y más de la mitad de todas las muertes a nivel mundial”, advirtió la institución.Esta cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de testeo es limitada. Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 100 decesos cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica, Bolivia, Brasil y España.Ante este escenario, el director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en el que se creó Sputnik V, la primera vacuna del mundo contra el Covid-19, instó a no “jugar a la ruleta” con el coronavirus. Alexánder Guíntsburg afirmó que todas las personas eventualmente se infectarán con el covid-19 y que sólo una vacuna puede proteger contra la enfermedad.“No habrá rincones en la tierra en los que no haya una sola persona que no se haya infectado. [...] Por lo tanto, la salida es vacunarse o jugar a la ruleta con esta enfermedad que, como sabemos, ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas en el planeta”, señaló el científico.