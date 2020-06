La OMS estima que la vacuna estará disponible en un año

Viernes 26 de junio de 2020

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimó ayer que la vacuna contra el coronavirus estará disponible “en el plazo de un año, incluso un par de meses antes”, y que cuatro de las 100 investigaciones que hay en marcha a nivel mundial “están en una fase bastante avanzada”, señaló ante el Parlamento Europeo, en el que expuso las previsiones del organismo.

Tedros explicó que “cuando se descubra la primera vacuna, será difícil, porque los primeros pasos son difíciles, pero tenemos ya 100 candidaturas y algunas ya está en estado avanzado”,

El biólogo etíope señaló que el problema cuando la vacuna esté disponible será la distribución y el acceso al tratamiento.

Tedros advirtió que la primera producción de una vacuna no será masiva y no será un bien de acceso universal, y consideró vital el compromiso político para aumentar las inversiones en la producción del tratamiento.

No obstante, recordó la importancia de tener un “compromiso político a nivel global” para conseguir que exista un “acceso global” a la vacuna, que haga de ella un “bien de acceso público” y no permita que determinados países se aprovechen y “socaven” este objetivo.



No bajar la guardia en Europa

Por otra parte, el organismo de salud de la ONU advirtió que la enfermedad se está expandiendo y podría volver a saturar los sistemas sanitarios en Europa, donde varios brotes hacen temer una segunda ola de contagios.

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, aconsejó no bajar la guardia y subrayó que cada día se registran en Europa 20.000 nuevos casos y 700 muertes.

“La última semana Europa ha visto un crecimiento de infecciones semanales por primera vez desde hace meses”, dijo Kluge.

El anunciado riesgo de rebrotes se ha convertido ya en una realidad en varios países en la última quincena, entre ellos China, Australia, Alemania, España y Francia, naciones que ya habían superado sus picos de contagios.