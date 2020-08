La OMS espera que la pandemia se termine en menos de dos años - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Breves internacionales En Italia se triplicaron los casos diarios en apenas cuatro días

Mientras los nuevos contagios de coronavirus se triplicaron en Italia en apenas cuatro días, el gobierno reconoció una “tendencia al aumento desde hace tres semanas”, aunque aseguró que se trata “en su mayoría de asintomáticos” y pidió que se cumplan las medidas de seguridad para evitar “un incremento” de los infectados.





Mientras los nuevos contagios de coronavirus se triplicaron en Italia en apenas cuatro días, el gobierno reconoció una “tendencia al aumento desde hace tres semanas”, aunque aseguró que se trata “en su mayoría de asintomáticos” y pidió que se cumplan las medidas de seguridad para evitar “un incremento” de los infectados. Megarrastrillajes en Bolivia para detectar casos de Covid-19

Un megarastrillaje para detectar casa por casa casos de la Covid-19 comenzó ayer en la ciudad boliviana de La Paz, que tiene el propósito de llegar a casi medio millón de personas y detectar casos no reportados de la enfermedad tras un aumento de contagios en los últimos días. “Son seiscientas brigadas las que están iniciando el trabajo simultáneamente en distintos puntos de la ciudad”, dijo el alcalde de La Paz, Luis Revilla.





Un megarastrillaje para detectar casa por casa casos de la Covid-19 comenzó ayer en la ciudad boliviana de La Paz, que tiene el propósito de llegar a casi medio millón de personas y detectar casos no reportados de la enfermedad tras un aumento de contagios en los últimos días. “Son seiscientas brigadas las que están iniciando el trabajo simultáneamente en distintos puntos de la ciudad”, dijo el alcalde de La Paz, Luis Revilla. España: estudian el cierre de los prostíbulos para evitar contagios

Las autoridades regionales españolas estudian las medidas excepcionales a adoptar para ordenar el cierre de los prostíbulos y los locales de alterne, al igual que se hizo con los destinados al ocio nocturno, como discotecas, karaokes, bares musicales o salas de baile, para evitar contagios. “Sin perjuicio de nuestra constante lucha contra la explotación sexual, considero importante que se actúe específicamente sobre aquellos lugares en los que se ejerce la prostitución”, dijo la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó ayer a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus que espera que la crisis del coronavirus pueda terminar en menos de dos años .Dos años fue el tiempo que tardó en neutralizarse la gripe española de principios del siglo XX, pero Ghebreyesus señaló que ahora hay más herramientas para hacerle frente. “En nuestra situación actual, con más tecnología y con más conexiones, el virus tiene más posibilidades de propagarse y de moverse rápidamente”, afirmó Tedros ayer.Tedros ha apuntado que “no hay ninguna garantía” de que vaya a existir en algún momento la vacuna del Covid-19, y que, en caso de que sí termine desarrollándose, “no va a poner fin a la pandemia por sí sola”.“Ningún país podrá resolver este problema por sí solo hasta que tengamos la vacuna, que sería una herramienta vital y esperamos tenerla lo antes posible, pero no hay ninguna garantía de que la vayamos a tener, e incluso si la tenemos no va a poner fin a la pandemia por sí sola”, advirtió.En este sentido, instó a todos los países a “aprender a controlar y manejar este virus usando las herramientas actuales”, y a “hacer los ajustes en la vida diaria que son necesarios para mantenerse a salvo”. Así, reivindicó la necesidad de aprender a vivir con el virus, ya que los confinamientos “no son una solución a largo plazo”.Por otra parte, la OMS advirtió que la magnitud de la epidemia de Covid-19 en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan.“Lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados con 3 por cada 100.000 personas por día, que se puede comparar con más de 150 por 100.000 personas en Estados Unidos”, explicó el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.México es el séptimo país más afectado del mundo por la pandemia por número de casos (cerca de 540.000).El médico irlandés, la mano derecha del director general, dijo que México debe hacer esfuerzos para aumentar el acceso a los test, ya que a la escala en que se realizan actualmente no se puede hacer una valoración realista de la situación.