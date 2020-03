La OMS declaró a Europa como "nuevo epicentro de la pandemia"

Sábado 14 de marzo de 2020 | 09:30hs.





De acuerdo a las cifras oficiales que dio el funcionario, se registraron en total 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5043 muertos. Pese a estos datos, el director del organismo se mostró "animado" con el hecho de que los países afectados siguen los puntos básicos recomendados.



"La mayoría de los países tienen ahora un plan nacional, están adoptando un enfoque multisectorial y tienen capacidad para realizar pruebas de laboratorio", celebró. Tedros recordó que se mandaron casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países, así como equipos de protección a 56 y a otros 28, que están en camino.



El funcionario, además, advirtió que el objetivo de los países no debe modificarse: "Nuestro mensaje sigue siendo que deben adoptar un enfoque integral. No sólo realizar pruebas de detección. No sólo el rastreo de contactos. No sólo la cuarentena. No sólo el distanciamiento social. Háganlo todo".



En este contexto, insistió en que el país que niegue que puede tener un grave problema con el coronavirus "está cometiendo un error mortal". "Le puede pasar a cualquiera", comentó.



Por su parte, otra directiva de la organización dejó una definición preocupante sobre el avance a futuro de la pandemia de Covid-19. "Es imposible para nosotros decir cuándo llegará a su pico", declaró la jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Europa se convirtió en el "nuevo epicentro" del coronavirus, con más casos por día de los que tuvo China en el peor momento, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Europa es el epicentro de la pandemia", declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa virtual, en la que describió los más de 5000 muertos en todo el mundo como un "hito trágico".