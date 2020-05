La OMS advirtió que podría matar a 190.000 personas y quedarse por años en África

Sábado 9 de mayo de 2020 | 11:00hs.





La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que alrededor de 190.000 personas morirán a causa del coronavirus en África y pronosticó que la enfermedad podría estar latente en el continente durante varios años.El organismo de salud de la ONU también evaluó que hasta 44 millones de personas podrían infectarse al mismo tiempo en el continente de 1300 millones de habitantes si los países no toman medidas de prevención.Sin embargo, 43 de los 54 países africanos implementaron medidas para contener la propagación del virus, entre ellas el cierre de empresas, la suspensión de clases y reuniones así como toques de queda y restricciones de circulación en las principales ciudades.El coronavirus está presente en todos los países de África menos en Lesoto, un pequeño reino ubicado dentro de Sudáfrica. En total, la cifra de contagiados en el continente asciende a 52.000 y se registraron 2047 víctimas fatales según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de África.Según la OMS, la enfermedad parece propagarse a un ritmo más lento que en Europa, aunque eso podría deberse a que los testeos no son suficientes o a que las conexiones de transporte están menos desarrolladas."Si bien es probable que el COVID-19 no se extienda de manera tan exponencial en África como en otras partes del mundo, probablemente arderá en los puntos críticos de transmisión", dijo Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África.