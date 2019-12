La Oficina Anticorrupción ya tiene titular, Félix Crous

Martes 17 de diciembre de 2019

El presidente Alberto Fernández definió ayer que el fiscal Félix Crous, uno de los referentes de Justicia Legítima y ex titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), sea el responsable de la Oficina Anticorrupción.Crous, que tuvo una activa participación en el Ministerio Público Fiscal de la mano de la ex procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y que fue parte del equipo que investigó la muerte de Santiago Maldonado, sería el sucesor de Laura Alonso, una de las funcionarias macristas más criticadas por el kirchnerismo, que fue procesada la última semana por el presunto delito de encubrimiento.El funcionario judicial que hoy tiene bajo su órbita la oficina de Enlace Legislativo de la Procuración, que se define como "animador radial" -comparte un programa de radio en AM 530 con el periodista Martín Granovsky-, estuvo ayer por la tarde en la Casa Rosada.Crous sostiene que en la Argentina hay presos políticos, como por ejemplo Milagro Sala, y se pronunció en contra de lo que definió como "la utilización abusiva de las prisiones preventivas". El fiscal también es de los funcionarios judiciales que proponen ampliar la Corte Suprema y considera que el actual Consejo de la Magistratura "no sirve para nada".