La odisea de una joven misionera varada en México por el Covid-19

Martes 17 de marzo de 2020





La joven -y otros cinco compañeros- llegó a Estados Unidos en noviembre del año pasado por el programa Work and Travel y estuvo trabajando en un resort en el estado de Utah, donde además cumplió el sueño de practicar deportes de nieve. Pero la expansión del coronavirus precipitó los planes.





“El domingo me fui a trabajar, estaba en la montaña trabajando y el supervisor me dice ‘parece que va a cerrar el resort, así que seguramente se van a quedar sin trabajo y les recomiendo que vuelvan para Argentina. Vayan ya a Los Ángeles y prueben suerte’”, detalló a El Territorio, desde el aeropuerto donde duerme hace dos noches.





Ese mismo día pudieron adelantar sus vuelos a California, pero llegaron muy tarde, cuando ya no había nadie, por lo que tuvieron que dormir allí. Sus pasajes de vuelta eran para el 4 de abril, pero por la pandemia fueron cancelados. Pese a los intentos de llamar a la empresa y al Consulado argentino y así cambiar el retorno, las respuestas eran nulas. Nadie podía hacer nada por ellos.





“Llamé al Consulado argentino de Los Ángeles y me dijeron que no tenían información sobre nada. Les expliqué somos menores (con 21 sos mayor en USA), que nos quedamos sin trabajo, no tenemos alojamiento y nos estamos quedando sin plata, necesitamos ayuda. Su respuesta fue ‘veré qué puedo hacer, si tenemos solución la llamamos y si no ya saben’”, contó en su cuenta de Twitter.





Tras una larga espera, apareció una esperanza. La empresa les cambió los pasajes - y también la aerolínea - y les dijeron que volverían a Argentina previa escala en México de diez horas. Viajaron al país Azteca mucho más tranquilos pero al arribar otra vez los problemas: les cancelaron los viajes y también se suspendieron rutas alternativas, como volver por Panamá.





“De tantas horas de espera, empezamos a golpear las manos, vinieron periodistas de México y eso hizo que vengan dos personas del Consulado”. Agregó por mensajes a este medio la misionera. Los representantes argentinos les dijeron que la empresa no quiere viajar a Argentina porque sabe que el vuelo va a volver vacío, pero no ofrecieron mucha más ayuda que opciones baratas dónde alojarse.





También les ofertaron irse hasta Cancún, pero el problema de muchos de los que están en Ciudad de México no tienen más dinero. “Están todos muy enojados porque no nos dan respuestas, no nos están ayudando como Consulado. Es como que el Argentina nos dejó de lado. Tenemos miedo de estar acá ya que el aeropuerto es uno de los lugares donde más podemos contagiarnos y estamos todos juntos muy cansados y débiles. Muchos no tienen plata para comprarse comida, no tenemos agua ni nada”, se indignó la entrevistada.





En Misiones los padres y el hermano de Antonella aguardan “re mil preocupados” y siguen minuto a minuto la situación. “Cuando me dijeron que se canceló - la vuelta - no les conté, traté de encontrar la solución hasta que se me fue de las manos y le dije”, se sinceró.



La situación de Antonella y los 60 argentinos en México no es la única, ya que hay argentinos “colgados” en distintas partes del mundo. El diario Clarín informó que “según datos —aún no definitivos— de Cancillería, 23.000 argentinos o residentes en el país solicitaron ser repatriados solo en sedes consulares de Estados Unidos y Europa”.





Sobre esas dos regiones, se estima que Aerolíneas Argentinas necesitará unos 85 vuelos para repatriar a los requirentes, pero por el momento solamente se programaron cinco. “La empresa aérea estatal realizó gestiones para permitir que los pasajeros de otras aerolíneas puedan volar con Aerolíneas mediante sistemas de endoso y/o emisión de reservas mediante códigos compartidos”, detalló el artículo.



Hoy a la mañana el presidente Alberto Fernández manifestó en una entrevista radial que muchas empresas se niegan a traer de vuelta a los argentinos de distintos países pese a que ya tienen los pasajes vendidos debido a que saben que van a volver vacíos - lo que ocurre en el caso de Antonella-. No obstante, expresó que los van a denunciar en caso de que eso ocurra.

