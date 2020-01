La odisea de un padre para lograr la atención de su hijo en Buenos Aires

Jueves 30 de enero de 2020 | 21:15hs.

Franco Cantini afrontó varias trabas para atender a su hijo en Buenos Aires. La ambulancia llegó tarde y perdieron un vuelo. Luego le informaron que la obra social provincial no pagó las consultas. “Fueron 24 horas de incertidumbre, impotencia y bronca por culpa de funcionarios que no hacen bien su trabajo. Primero perdimos un vuelvo porque la ambulancia nos buscó tarde y después en el Hospital Italiano nos dijeron que no teníamos turno” porque la obra social no pagó las consultas con los especialistas, resumió Franco Cantini respecto a las peripecias que vivió esta semana para poder atender a su hijo Lautaro de 4 años.





El pequeño padece retraso madurativo global, epilepsia de difícil control, trastorno del lenguaje mixto y patologías asociadas, por lo que requiere cuidados extremos y se atiende periódicamente con especialistas de Buenos Aires.







El grupo familiar cuenta con cobertura de la obra social de la provincia, aunque según Cantini, desde el nacimiento de su hijo vienen afrontando innumerables contratiempos para obtener una la atención que requiere.







Por ello, ante los inconvenientes suscitados en éste último viaje, radicó una denuncia en la sede central del Inadi en Capital Federal.







En diálogo con El Territorio, Cantini manifestó que “Todo esto ante un cuadro de epilepsia de complejo tratamiento de mi hijo, que supone acortar tiempos de espera, sostener tratamientos, interconsultas, precisiones en los diagnósticos y la medicación” complejizan el cuadro de salud del menor.







Precisamente, el viaje a Buenos Aires es para consultar con especialistas en nutrición y neurología pediátrica.



Pese a la situación vivida en Buenos Aires “los médicos me respondieron que nos iban a atender igual. Nos atendieron por la buena predisposición de los médicos”, subrayó.





El mes próximo debe regresar a Capital Federal para más atenciones.

Sin ocultar su malestar por la situación vivida, comentó que el lunes la ambulancia llegó tarde a Oberá y perdieron el vuelo de la mañana, por lo que recién viajaron de noche, con los trastornos que ello implica para un paciente de cuatro años que debe seguir una dieta muy estricta.