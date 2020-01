La nueva pista del caso Nisman: un espía cerca de Diego Lagomarsino

Sábado 18 de enero de 2020 | 09:00hs.





¿Por qué es importante esta nueva pista? Porque es la primera vez que aparece alguien del área de inteligencia -que estaba en actividad- tan cerca de Lagomarsino en un momento crucial.



Nisman estaba muerto y todavía nadie lo sabía. Este dato es importante, además, porque todas las llamadas que hace y recibe este agente son de una flota de teléfonos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está con una nomenclatura técnica (COMB) y, dentro de los registros de la SIDE, todas esas flotas pertenecen al área de reunión interior que manejaba Fernando Pocino, que era el espía de carrera más cercano al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, explican en el sitio TN.com.ar





Pocino habría sido asesor de la expresidenta cuando ella era Senadora en la comisión bicameral que investigaba la causa AMIA en el Congreso de la Nación. “Esta persona que ubicamos ahora a una cuadra de la casa de Lagomarsino, -al menos lo toma la antena que está ahí-, hace llamadas desde las 10.10 de la mañana mientras en Puerto Madero estaban llegando los custodios para empezar su rutina con Nisman”, especificó el periodista Gambini.



Según el entrecruzamiento de llamadas hecho por la Policía Federal al que accedió el periodista, los intercambios telefónicos se dieron entre personal jerárquico del área de reunión interior de la SIDE. “Hay una persona que recibe las llamadas, que es jefe del agente [quien realiza las llamadas] y, a su vez, subordinado de Pocino”.



Además, Gambini reveló que once de esas comunicaciones se dieron entre Fernando Pocino y Juan Martín Mena, el actual viceministro de Justicia.



“Los datos importantes son los siguientes: este agente nunca antes había activado su teléfono desde ese lugar y nunca volvió a hacerlo después”, sintetizó el periodista.



La respuesta de Lagomarsino

Tras la revelación de la nueva pista del espía en la investigación, el técnico informático expresó su punto de vista. En diálogo con Radio Con Vos, Lagomarsino dijo que el agente de la SIDE que intercambió 27 llamadas con un superior cerca de su casa momentos previos a la muerte del fiscal “no tiene por qué haber estado con él”.



"Que una persona se acerque a una celda (de telefonía) no hace que esté al lado de otra, ¿no? Lo importante es que si identificaron al teléfono pueden identificar a la persona y si identifican con quién habló pueden llamarlos a declarar para preguntarles de qué hablaron", planteó Lagomarsino.



Y agregó: "Entonces, esa persona pudo haber estado al lado de la celda o a un kilómetro y pico. No tiene por qué haber estado al lado mío. Además, (la pista) como si todos los agentes de la SIDE estuvieran trabajando atrás de Nisman. Creo que la SIDE también se dedica a otros temas".

