La nueva normativa de la Afip, un apéndice de la Ley de Solidaridad

Domingo 9 de febrero de 2020

Por Luis Miguel Palma Abogado y docente universitario luismiguelpalma05@gmail.com

En este pasado mes de enero, precisamente el día 30 y como para empezar el año 2020, el gobierno nacional tomó el toro por las astas y por medio de su organismo recaudador, la Afip, dictó la Resolución General 4667/2020, denominada con el largo nombre de “Procedimiento. Ley N° 27.541. Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para micro, pequeñas y medianas empresas y entidades civiles sin fines de lucro”. Esta normativa establece varios temas relacionados, obviamente, con la cuestión de la materia tributaria y específicamente con la posibilidad que los contribuyentes que no se encuentran en situación regular con el organismo puedan hacerlo a través del nuevo plan instituido.

Como surge de los considerandos, esta norma reglamentaria regula sobre materia de impuestos (cuestión opinable por el principio de legalidad constitucional), aunque tendría sustento en la ley de la cual es un apéndice, y ésta es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa. El capítulo 1 del Título IV de la mencionada ley estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30 de noviembre de 2019.

A grandes rasgos explicaré la normativa, pues es mi intención tratar de ser lo más entendible y explícito en estas cuestiones de por sí complicadas para el común de la gente y aún para los que trabajamos y enseñamos en esta experticia, o mejor dicho, rama de la ciencia tributaria, de por sí muy amplia. Vamos al grano con preguntas y respuestas, que es el mejor sistema que tengo y utilizo generalmente en un primer análisis normativo.



¿Hasta cuándo puede adherirse el contribuyente?

La adhesión al régimen podrá efectuarse desde el 17 de febrero hasta el 30 de abril de 2020.



¿Quiénes pueden acceder?

Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), monotributistas y autónomos. En todos los casos, las personas humanas y jurídicas que decidan entrar al plan deberán contar con el Certificado Mipyme otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El documento puede obtenerse hasta el 30 de abril.



¿Cuál es el plazo para pagar las deudas?

Hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones. La moratoria permite refinanciar en plazos de hasta diez años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tenga un contribuyente y pagar una única cuota mensual. La iniciativa prevé la condonación parcial de intereses y total de multas.



¿Qué beneficios tienen los que ingresan antes?

Los que se adhieran en febrero y marzo tendrán menores pagos a cuenta y un período de espera más extenso. La normativa establece estímulos para promover el ingreso temprano al plan.



¿Qué tasa se va a aplicar?

Se aplicará una tasa del 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento, una tasa variable.



¿Qué se descontará de la deuda?

La moratoria prevé una condonación parcial de intereses y total de multas. Se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en Afip para restarlo de la deuda. El plan permite reformular todos los planes de facilidades de pagos vigentes o caducos en una sola cuota (los beneficios para los contribuyentes serán menores que el resto de las empresas). Se puede incluir deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019



¿Qué pasa con los embargos y acciones penales en marcha?

La moratoria prevé el levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal. En estos casos, se contempla que los beneficios siempre dependerán del cumplimiento del plan por parte del contribuyente.

Este tema tiene mucha tela para cortar, como vulgar o comúnmente se dice, y vivas y críticas, como siempre, cuando no acciones que a mi criterio aún no están bien reglamentadas pero que serán objeto de otro artículo seguramente (a veces algunos lectores me preguntan vía email porque no son más largos o con segundas partes y yo contesto que el espacio es tirano en los medios...). Considero que este simple resumen permitirá al lector y al público en general tener una idea de lo que se persigue con estos planes que considero no son ni más ni menos que conseguir recursos para las alicaídas arcas del Estado y beneficiar a los deudores con un plan posible y no una simple norma de carácter eleccionaria o populista que no tenga éxito en los hechos, pues a esta altura ya no se necesitan palabras, pues en este país, como dijo el maestro español Ortega y Gasset, más que nunca adquiere significado su frase “argentinos, a los hechos” . Hasta la próxima.