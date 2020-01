Sábado 18 de enero de 2020

Por Facundo Alzaga deportes@elterritorio.com.ar

Los que corren son tiempos de desencuentro para el boxeo misionero, una disciplina que hace varios años se encuentra en retroceso en la Tierra Colorada. El deporte de los guantes se vio perjudicado por los constantes desacuerdos de las personas que toman las decisiones y esa desunión terminó repercutiendo en lo que hoy es una verdadera incertidumbre.

Por un lado está la Asociación Misionera de Box, que legalmente tiene como presidente a Bruno Fretes, quien luego de una asamblea realizada a principios del año pasado en la que no se lo reeligió en su cargo “se enojó y se cortó solo”, aseguró Cristela Aldicer, quien quedaría al frente de una nueva conducción.

La idea de renovar las autoridades del boxeo misionero surge porque el mismo Fretes habría anunciado su renuncia al cargo mediante un audio en un grupo de Whatsapp integrado por gente del boxeo de toda la provincia. Si bien nada de esto pasó aún legalmente, un grupo de personas encabezado por Aldicer se puso a trabajar para presentar luego de la feria judicial todos los papeles ante Personería Jurídica y tomar las riendas en este 2020.

“Apuntamos a una nueva visión del boxeo en Misiones. Queremos incluir a todos a que sean parte, no sólo como socios de una entidad, sino que sean profesionales en la materia de esta disciplina”, aseguró Cristela, quien tendrá como vicepresidente a Pedro Olivera y como secretario a Ariel González, ambos representantes del boxeo de Puerto Iguazú. José Pereyra, por su parte, sería el nuevo tesorero de la nueva conducción, que pasaría a llamarse Asociación Deportiva de Boxeo Misionero.

“Como proyectos inmediatos queremos armar dos seleccionados de boxeo, uno femenino y uno masculino. Serían en tres categorías (cadetes, juveniles y mayores). También queremos que en cada evento haya combates de ambos sexos e incluir a los cadetes porque consideramos que son el futuro del boxeo misionero”, comentó la mujer que tiene a su cargo la escuela ValleBox en Aristóbulo del Valle.

“Que yo sea la nueva presidenta es sinónimo de que el boxeo no es un deporte machista. El ex boxeador Julio González fue uno de los que me pidió para que ocupe este cargo y, aunque a muchos no les gustó la idea, fue por voto mayoritario”, explicó Aldicer, quien en la Asociación actual que encabeza Fretes figura como Secretaria.

“Se que va a ser una buena gestión porque cuento con el apoyo de mis compañeros y vamos a trabajar en equipo. Con Olivera y González realizamos el primer torneo Regional Femenino en Posadas en el 2018 y el año pasado hicimos un torneo provincial femenino con mucho éxito. La experiencia que fuimos acumulando estos años nos va a ayudar para que tengamos una buena gestión en esta nueva etapa”, aseguró.

Consultada por su relación con Bruno Fretes, quien no respondió las preguntas realizadas por este medio para aclarar la situación, Aldicer manifestó que “no tiene ninguna comunicación porque él se enojó y se cortó solo, creando una nueva Asociación y sumando nuevos integrantes bajo ningún marco legal”, argumentó.

Lo llamativo de esta supuesta renuncia de Fretes es que a fines de diciembre del año pasado se llevó a cabo una reunión en Apóstoles con las autoridades del boxeo del NEA que tenía como objetivo unificar criterios para que este deporte se desarrolle en toda la región. “Buscamos que los boxeadores estén federados para salvaguardar su salud y hacer las cosas dentro del marco de la ley”, había manifestado Fretes en aquella oportunidad en diálogo con El Territorio.

En este contexto de una incertidumbre general, Aldicer y sus colegas buscan tomar las riendas y reorganizar todo nuevamente para que de una vez por todas el boxeo tenga un crecimiento en Misiones. “Lo que estamos esperando es la aprobación de Personería Jurídica”, finalizó quien encabeza esta nueva propuesta.