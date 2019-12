La Nochebuena estará despejada y el 25 será una jornada cálida

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 06:30hs.

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Faltan apenas unos pocos días para la Navidad y el clima es uno de los factores a tener en cuenta al momento de planificar la cena al aire libre o una salida especial con la familia.Es así que toda la próxima semana el clima será agradable, estará fresco por la mañana y las tardes serán cálidas con sensación térmica similares a las temperaturas debido a que no habrá humedad alta en la región.Esto garantiza una Nochebuena, el martes 24, con cielo despejado y temperaturas entre 18° y 21°, mientras que el miércoles 25 (Navidad) el tiempo será bueno y cálido con baja humedad, vientos muy leves del este y máximas entre 29° -en las sierras centrales y Nordeste- y 32 -en las zonas Sur, Norte y Alto Paraná-.Por otra parte, las lluvias y tormentas se anuncian para hoy y mañana, mientras el domingo habrá sol entre nubes para el Sur y lluvias matinales en el Norte.Un frente frío se desplazará esta tarde/noche por el Sur de la provincia y se esperan abundantes precipitaciones acompañadas de tormentas de variada intensidad en localidades como Posadas, San José, Apóstoles, San Javier y Cerro Azul que serían las más afectadas. En las demás zonas de la provincia la inestabilidad será menor y los chaparrones y tormentas podrían ser fuertes dentro de un ambiente muy caluroso.El frente se desplazaría durante mañana por las zonas Centro y Norte, ocasionando lluvias y tormentas de variada intensidad. Las precipitaciones, debido a la nubosidad residual, serán aún persistentes en las primeras horas del día en zona Sur de la provincia. Desde la tarde comenzaría una mejora definitiva.La inestabilidad en la zona Norte disminuiría, pero podrían seguir las lluvias y lloviznas matinales. Desde la tarde se suma a la mejora definitiva que las otras zonas tendrán desde media mañana con más sol que nubes y temperaturas en descenso.Hoy el cielo estará parcialmente nublado con probables chaparrones y tormentas en toda la provincia, así como lluvias acompañadas de tormentas fuertes hacia la noche para el Sur. Se esperan entre 5 y 25 milímetros, siendo más importantes en zona Sur. No se deben descartar acumulados de lluvias superiores en forma puntual.En lo que respecta a los vientos, serían moderados del noroeste cambiando al sudoeste por la tarde-noche con ráfagas fuertes.La temperatura mínima oscilará entre 19° y 24°, más cálido en el Sur, mientras que la temperatura máxima estará entre 26° y 32°.Mañana el cielo estará nublado a cubierto con probables lluvias y tormentas en toda la provincia; serán más importantes para las zonas Centro y Norte.Las precipitaciones irán entre 5 y 25 milímetros. Nuevamente no se deben descartar acumulados superiores en forma puntual.Predominará el viento del cuadrante Sur con algunas ráfagas. La temperatura mínima irá en descenso y estará entre 21° y 23°, mientras que la máxima estaría en 26°.El domingo el cielo estará parcialmente nublado en el Sur y nublado en las demás zonas. Se esperan precipitaciones matinales en zona Norte con desde 2 y hasta 7 milímetros. Por su parte, el viento predominará del cuadrante sudeste con intensidad leve a moderado. La temperatura mínima estará entre los 18° y 21°, en tanto la máxima oscilará entre los 26° y 28°.Por último, el lunes el cielo estará despejado en toda la provincia con la humedad muy baja por la tarde. Se esperan vientos leves del sector Sureste cambiando al Suroeste. Estará fresco por la mañana con temperaturas mínimas entre 14° y 16°, mientras que la máxima estará entre 25° y 27°.