La noche que Silvina Luna recibió cuatro mil dólares de propina

Silvina Luna contó una anécdota relacionada con su adolescencia y sorprendió al revelar que consiguió trabajo de moza durante unas vacaciones en Miami y que en una noche hizo de propina cuatro mil dólares. "Viví todo el año con eso que gané", aseguró.





"Yo fui barwoman en un restaurante que estaba en Puerto Madero y en Costanera. Estuve unos meses ahí, aprendí a hacer tragos y después me ascendieron a recepcionista", contó Luna en el programa Divina Comedia, emitido por Telefé, cuando le tocó ser la anfitriona de una de las cenas que compartió con Mariano Peluffo, Karina Jelinek, Gabriel Schultz y Fernando Carlos.







Consultada por los presentes sobre cuál fue la mejor propina que recibió en el lugar, la ex Gran Hermano hizo referencia a otro lugar en el que trabajó y donde consiguió una importante suma de dinero: "Cuando tenía 19 años me fui a Miami de vacaciones con mis compañeros de colegio. Supuestamente iba un mes, pero conseguí laburo y me terminé quedando. Trabajábamos pocas horas, generalmente en restaurantes, y el resto del tiempo lo pasábamos en la playa".







En ese sentido, completó: "Un día, una amiga que trabajaba en un boliche de allá muy grande me dice 'No puedo ir, me enfermé, ¿podés cubrirme?'. Y no les quiero exagerar pero hice cuatro mil dólares en una noche, de verdad. Era boliche y after, así que arrancó a las once de la noche y terminó el otro día a las cuatro de la tarde. No lo podía creer, creo que viví todo ese año con lo que gané con esa propina".







La anécdota de la ex panelista de Incorrectas dejó a la mayoría asombrados. Peluffo sin embargo dudó de la veracidad del relato, aunque eso no empañó la cena.