La necesidad de compañía que derivó en un llamado a la Policía

En medio de la pandemia por coronavirus, la consigna principal que se da a la población es “Quedate en casa” o “No salgas si no es necesario”. La indicación es cumplida a rajatabla por algunos y no tanto por otros. Pero quedarse en casa no significa aislarse del mundo entero sino que, para mantener la salud mental, es preciso seguir comunicándose, aunque sea por teléfono, con los seres queridos.

Y así lo sintió una pareja de ancianos de la chacra 148 de Villa Cabello. Esa necesidad de compartir un momento con otros y cortar al menos un momento tanto aislamiento salió a la luz en los últimos días cuando el matrimonio llamó a la Comisaría Séptima.

De un lado del teléfono, un policía, del otro, dos ancianos.

“Somos mayores, estamos solitos y queríamos invitarlos a tomar mate y charlar a nuestra casa”, se oyó.

El insólito pedido nada tenía que ver con las solicitudes que todos los días llegan a la fuerza. Sin embargo, los uniformados no lo desestimaron y rápidamente dieron aviso a sus camaradas de la Comisaría de la Mujer, que, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, acudieron a interiorizarse en el hecho.

En diálogo con El Territorio, la subcomisario Mirta Bogado, a cargo de la dependencia del Oeste posadeño, comentó que nunca les tocó asistir una situación así, pero que no dudaron en hacerlo y rápidamente se constituyeron en el domicilio de los adultos mayores para ver qué estaba pasando.

“Ellos están bien pero solos. No están abandonados. Tienen una linda casa, limpia, normal, están bien de salud, pero están solos, quieren contención y compañía”, comentó Bogado sobre el cuadro de situación de la pareja que no tiene otros familiares cercanos: “La señora nos dijo que no tienen hijos”.

Por ese motivo, se resolvió que una psicóloga los asista al menos una vez por semana. “Va y habla con ellos. Así se sienten mejor, eso les está haciendo bien y se despejan un poco”, agregó Bogado. El primer llamado a la dependencia policial fue el sábado y el martes tuvieron su primer acompañamiento y seguimiento terapéutico.

La subcomisario, que tiene dos décadas de servicio en la fuerza provincial, insistió: “Es la primera vez que asisto a una pareja de abuelos en esta situación, es algo fuera de lo común que alguien pida que vayamos y dialoguemos con ellos. Sí hay gabinete de contención para menores o para mayores de edad, eso es algo común, pero que llamen y nos pidan así, de esta forma, es la primera vez”, dijo todavía sorprendida.

En las últimas horas también se acercó personal de Salud Pública con promotores de salud para evaluar el estado socioambiental de la pareja, pero éstos comentaron que no precisan medicación ni ninguna otra ayuda, sólo compañía.



Adultos en soledad

Semanas atrás, la médica gerontóloga Mirta Soria se refirió a los adultos mayores que quedan en absoluta soledad en medio de esta pandemia. La profesional de la salud dio consejos para mantenerse sanos medio de este panorama epidemiológico.

“El aislamiento es hoy por hoy la mejor vacuna que tenemos. Eso no significa que no estén comunicados. Aislamiento social sí, pero la comunicación debe seguir. Deben seguir insistiendo los familiares y los amigos. Tienen que comunicarse vía internet, celular, por un mensaje, un teléfono fijo. Y después también no olvidarse de las patologías que ellos están padeciendo”.

Insistió en que para combatir la soledad “lo fundamental es la comunicación. Mirar videos. Hacer alguna rutina o actividad física en la casa. Escuchar música, que no se llenen de tanta información, que vean sólo información oficial, dos o tres veces al día, nada más. Y que sigan en contacto con su gente. De algún modo tienen que ver cómo se contactan, eso es lo más importante. Que no dejen de llamarlos para que no se sientan tan solos”.