La NBA planea una segunda 'sede burbuja' para los equipos que no van a Orlando

Viernes 3 de julio de 2020 | 09:40hs.

La NBA está planeando organizar una segunda 'sede burbuja' en la ciudad de Chicago para un minitorneo entre los ocho equipos que no pelearán por el anillo, informó este jueves la cadena ESPN.La propuesta, que se pondría en marcha en septiembre, tiene como objetivo minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus en el desarrollo de estas ocho franquicias, especialmente de sus jugadores, que pasarán como mínimo ocho meses sin jugar partidos de competición.Tras la suspensión de la temporada el 12 de marzo, la NBA decidió invitar a los primeros 22 equipos a luchar por el campeonato en Disney World a partir del 30 de julio, por lo que los otros ocho no volverán a jugar hasta el inicio de la temporada 2020/21, previsto para diciembre.Según ESPN, representantes de siete de esos equipos (la excepción fueron los New York Knicks) participaron este jueves en una conferencia telefónica sobre la posible concentración en Chicago, cuyos "detalles todavía se están ultimando".El formato del minitorneo sería similar al de la Summer League (Liga de Verano) que organiza cada año la NBA durante la pretemporada, con muchos detalles todavía por discutir.Los Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y los Knicks son los ocho equipos que no participan del certamen en Orlando.