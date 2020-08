La Nación federaliza recursos - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Comienzan a definirse cuestiones clave para la Argentina. A pesar de los ruidos mediáticos, en redes y marchas opositoras, el gobierno tuvo una buena semana en la gestión y en lo político. Todo indica que a su vez iniciará otra semana importante, porque mañana podrían culminar cuatro meses de tensas negociaciones tras cerrarse el viernes el período de propuesta para que los tenedores de bonos acepten la reestructuración de unos 66 mil millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera. Hay mucho optimismo, tras observarse una alta adhesión, que permitiría superar los umbrales necesarios, para la aplicación de las Cláusulas de Acción Colectiva, que establece que si más del 65 por ciento u 85 por ciento –dependiendo del tipo de bonos- los tenedores aceptan el canje, los demás deberán acogerse a la reestructuración. Analistas privados estiman que el canje tuvo más de 90 % de aceptación y con ellos pocos bonos no quedarían blindados ante fondos buitres.Como se recordará, la Argentina había dado un gran paso tras haber avanzado acuerdo con los principales acreedores entre los que se encuentran el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Bolsa. Por eso hay mucho optimismo de que esta semana se avance en un acuerdo con la mayoría de los tenedores para la emisión de nuevos bonos que alivie la situación económica del país, que ahora comenzó a hablar sobre el cuantioso endeudamiento generando ante el Fondo Monetario Internacional por Mauricio Macri.En medio de estas negociaciones macro, el pasado sábado mediante decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández dio otro paso para proteger el bolsillo de los consumidores en medio de la actual pandemia que se extiende. Fue al congelar las tarifas de cable, internet y telefonía. Lo hizo declarándolos servicios esenciales, lo que significa que será a partir de ahora el Estado el que determine futuros aumentos de precios. Por el momento, como la energía, el congelamiento tarifario se mantendrá hasta fin de año.Del mismo modo, desde la Nación se sigue inyectando recursos directo a las empresas y los trabajadores, como sucede con la ampliación de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que es más conocida por su sigla ATP, para el pago de los sueldos de este mes de agosto. Esta versión de la ATP 5 tiene como novedad un incentivo para la incorporación de trabajadores sumado a la inclusión, hasta diciembre, de nuevos sectores críticos.De esta manera, la ATP efectivamente se convirtió en una herramienta válida para sostener el empleo en sectores formales y en especial, en empresas y comercios más castigados por la pandemia.También se reclama un aporte por única vez a los poseedores de las grandes fortunas del país, justamente para cubrir una mínima parte de la enorme erogación que está teniendo el Estado en medio de esta pandemia para sostener empleo, salud y bienestar de la población. El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto que establece un impuesto extraordinario a quienes hayan tenido un patrimonio de 2,7 millones de dólares o más con corte al 31 de diciembre de 2019. Representaría un 2 por ciento del citado monto total y el objetivo es repartirlos en compra de equipos médicos, subsidios a pequeñas y medianas empresas, educación, atención social a los barrios populares y programas de desarrollo de gas natural.Representa más bien un gesto de parte de quienes tienen sobrados recursos, porque tan sólo alcanzaría a unas 12.000 personas y generará recursos cercanos a los 4.000 millones de dólares. En definitiva, la propuesta es establecer, por una sola vez, un gravamen para los que más tienen, pero la discusión que se inicia será dura por estos días para lograr la aprobación legislativa.A propósito de iniciativas, esta semana tuvo media sanción en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo para la reorganización de la Justicia Federal. La bancada oficialista aportó 40 votos afirmativos para avanzar con la iniciativa, que recibió varias modificaciones luego de tres semanas de debate. Juntos por el Cambio terminó votando en contra con la única argumentación que tal iniciativa buscaba la impunidad de Cristina Fernández y tras cuestionar que no era el momento para abordar este tema, además de señalar el costo que tendría tal reforma, cuya sanción definitiva deberá resolver la Cámara de Diputados.Cambiemos en cierta forma intenta evitar que se descomprima el poder que tiene en la actualidad Comodoro Py, donde este espacio político se siente a gusto. Justamente, como miembro informante la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnum abogó que sea la primera ley, de muchas, para realizar una verdadera reforma judicial y a fin de asegurar la independencia de los jueces. Fue quien además advirtió que de esta manera se busca desconcentrar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, tras advertir que en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se instaló una mesa judicial como órgano extrapoder.De hecho, recordó que fue durante la gestión de Macri que se estableció una reforma judicial de facto -es decir sin pasar por el parlamento- que le permitió instaurar, según la legisladora, una guerra jurídica para perseguir a opositores con la anuencia de agentes de la AFI -como se viene denunciando estos días- fiscales, jueces y periodistas.Obviando estas afirmaciones, la senadora del PRO y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales Laura Rodríguez Machado planteó el rechazo total y absoluto como lo harían los 26 legisladores de la oposición, al sostener que representaba un engranaje más dentro del plan estratégico para controlar a la justicia penal federal. La discusión no termina y se espera que sea más intensa en la Cámara baja.Respecto a este tema, la ciudadanía tiene una opinión favorable, según la encuesta difundida esta semana por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. Surge del sondeo que el 70 por ciento creen que es una reforma necesaria y el 51 por ciento coincide en que apunta a mejorar y hacer más rápida la Justicia en el país. Se debe añadir que implicará la creación de más dependencias en todo el territorio nacional. En el caso de la provincia de Misiones, la reforma del fuero federal también traería consigo la creación de cinco nuevos juzgados federales en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y Aristóbulo del Valle.De esta manera quedó en evidencia que la oposición radicalizada no tuvo su mejor semana y sólo intentó subirse a las desactualizadas e inoportunas declaraciones de Eduardo Duhalde. Este dirigente, que luego admitiría tuvo un brote psicótico, dejó planteada la posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina sumado a que sería la razón para que no se concretaran elecciones de medio término el año que viene. Sus desafortunadas declaraciones realizadas en medio de la pelea que algunos medios sostienen con el gobierno, intentaron ser usadas, pero rápidamente se diluyeron sus expresiones ante un fuerte rechazo de la sociedad, que llevó a sus hijas a pedirle a su padre que aclarara sus dichos. De esta manera, Duhalde admitiría su imprudencia, al afirmar que se descolgó de la realidad producto de tanto encierro por la pandemia.El presidente Alberto Fernández volvió a viajar en el marco de la pandemia y se reencontró y tomó contacto directo con varios gobernadores. Fue en Santa Fe, en el puerto General San Martín, donde se concretó la firma para la creación de la empresa estatal Hidrovías. Esto permitirá controlar la concesión de los trabajos de mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná. El acuerdo otorga el 51% de las acciones a la Nación y el 49% a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.Para Misiones representa un gran paso, porque la provincia estaba excluida de la hidrovía, que llegaba hasta Corrientes y seguía al norte por el río Paraguay. Sumado a tal incorporación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó el acuerdo porque le permitirá a Misiones participar de un negocio que siempre fue negado a la provincia. A su vez, el dragado del Paraná, las obras y las ganancias que dejará la explotación de la Hidrovía representan un hito histórico para Misiones. Fueron en total siete los gobernadores que firmaron este acuerdo para que sea el Estado el que se ocupe de esta actividad que ahora está en manos de la firma belga Jan de Nul y el contrato vence en mayo de 2021.El presidente Alberto Fernández destacó que la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado, es el camino para federalizar el país y no que todo el desarrollo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires. Como muestra de ello, decidió que la sede del nuevo Consejo Federal de la Hidrovía estará ubicada en la ciudad de Rosario.Ahora serán las provincias las encargadas del monitoreo y uso racional de la hidrovía, clave para el desarrollo de muchas provincias como sucede con Misiones. De allí la importancia de la participación provincial en la administración de la Hidrovía, mediante el Ministerio de Transporte. A su vez, esta iniciativa forma parte de una clara respuesta que está brindando la Nación a la Provincia, desde donde se destaca que ello refleja las primeras concreciones de aquella extensa charla que mantuvieran durante la visita en la tierra colorada que realizó Alberto Fernández con Herrera Ahuad y el presidente de la Cámara, Carlos Rovira.Según trascendió oportunamente, los dirigentes misioneros le hicieron una larga lista de reclamos históricos al poder central, como la Asignación Extraordinaria Compensatoria. En los últimos días se vieron concretados varios de los pedidos realizados oportunamente, como la refinanciación de casi 1.000 millones de pesos de deuda que la provincia mantenía con la Anses, la autovía de la ruta 12, más el financiamiento para Silicon Misiones a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. Justamente con este funcionario nacional, está prevista una charla mediante videoconferencia mañana lunes, para detallar el pedido de Misiones de contar con un régimen del Territorio Aduanero Especial, para lograr que la provincia tenga una menor carga impositiva y la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme a fin de ser competitiva en todo momento ante Paraguay y Brasil.Desde la administración provincial, insisten en la necesidad de mantener el actual ritmo de gestión binaria, entre el cuidado de la salud y la economía que no se detiene. Esto hace que también se vean reflejados en números concretos. Desde la rebautizada Agencia Tributaria Misiones (ex Rentas) concluyen que la recaudación impositiva estaría por encima del inicio de la pandemia, incluso llegando a números positivos nunca vistos.Uno de los factores que ayuda al equilibrio de los números, como les sucede a los comerciantes, es que el bloqueo del puente evita la fuga de divisas a otros países. Ahora es el tiempo de los comerciantes de Misiones de demostrar madurez y cuidar a los clientes, sin sobrepasarse con los precios.Así como el Ejecutivo logró mantener en medio de la cuarentena a pleno las actividades económicas en Misiones, desde el Legislativo se siguen generando herramientas modernas, como ocurrió esta semana acompañando la carrera de vanguardia en la que se encuentra la educación misionera. Al no haber normativa, esta semana la Legislatura de Misiones sancionó una ley para permitir el uso de celulares en las escuelas. Busca favorecer el uso de esta tecnología con sentido pedagógico y en la construcción de conocimientos socialmente relevantes, resumió Rovira como argumento y autor del proyecto.Se supo que fue una iniciativa impulsada por los jóvenes y la ley da paso a la posibilidad que además de ser un elemento de comunicación o entretenimiento se convierta en una herramienta de innovación tecnológica, cuyo aprovechamiento deberá ser planificado para el uso dentro del aula.