“La música latina está arrasando en el mundo” - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Los miembros del cuarteto colombiano Piso 21 anunciaron que su nuevo disco, que se titulará El amor en los tiempos del perreo, saldrá antes de fin de año y consideraron que “la música latina está arrasando en la escena mundial y es un proceso que recién comienza”.Piso 21 es un grupo musical colombiano de pop latino y música urbana formado en Medellín en 2011 por Pablo Mejía Bermudez (Pablito), Juan David Huertas Clavijo (El Profe), David Escobar Gallego (Dim) y Juan David Castaño Montoya (Llane).La banda cuenta hasta el momento con los discos ‘Piso 21’ y ‘Ubuntu’, y con los singles ‘Te amo’, ‘Correr el riesgo’, ‘Déjala que vuelva’ y ‘La vida sin ti’ se transformó en un éxito, hasta que el año pasado Llane anunció su salida y fue reemplazado por Lorduy, también oriundo de Medellín.Con la nueva alineación lanzaron este mismo año las canciones ‘Querida’, ‘Cuando estás tú’, ‘Dulcecitos’ y ‘Dónde estás’ -esta última con el trapero argentino Khea-, temas que integrarán ‘El amor en los tiempos del perreo’.“El amor en los tiempos del perreo” es el disco más sincero de Piso 21, yo creo que llegamos a una madurez musical que queríamos hace rato. Más allá de los números, ‘Querida’ nos tiene muy feliz porque es todo lo que queremos mostrar: es una evolución y es comercial, pero está proponiendo también. Es nuestra obra maestra hasta el momento. Eso somos nosotros.Este, es un disco que defendemos con todo el amor del mundo pasando por muchos matices, que muestra mucha más versatilidad, tiene un poquito más de calle también. Es el primer perreo perreo de Piso 21, el primer reggaetón base, pero también vas a ver funk con “Querida” o “La trapichera” con Christian Nodal. Creo que es un disco brutal y que va a dar mucho que hablar, estamos ansiosos de que pueda salir.No dejamos a un lado, obviamente, la música que nos caracteriza y las letras románticas, pero nos animamos a saltar un poquitico más el charco con los sonidosCreemos que es el momento más alto que ha vivido la música latina pero no va a ser el tope, vamos a seguir creciendo mucho más porque los mismos artistas top o bandera se están encargando de no poner esos límites.Ahora vemos que no existen barreras, vemos que Drake hace una canción con Bad Bunny o que J Balvin está haciendo canciones con Justin Bieber.Creemos que todo se resume en los ritmos. O sea, el ritmo de la música latina está arrasando con todo, hay muy buenos productores, los jóvenes están viendo que se puede, entonces los jóvenes latinos estamos creciendo mucho más y hay mucho más auge de nuevos artistas.Sobre Piso 21, estamos en un momento increíble de nuestras carreras y estamos encontrando nuestro punto más sincero. Es en este momento en que nuestra música empieza a trascender. Sabemos que tenemos música que ya ha trascendido, pero es cuando nos empezamos a dar esos gusticos personales sin miedo a lo que pase, como meterle un funk a una canción urbana.Sinceramente, y es algo muy personal, no creemos que el género vaya a perder mucha relevancia por lo menos en los próximos años. No es por pensar que estamos muy seguros de esto sino por el contrario, la forma en la que uno va a extenderse en el tiempo es evolucionando y Piso 21 tiene esa característica. La gente que nos sigue desde el principio se ha dado cuenta del paso a paso que hemos vivido y que no nos quedamos haciendo una cosa hace 10 o cinco años, sino que estamos en constante evolución. Si el género urbano va a perder o no vigencia no nos detenemos a pensar en eso, nos proponemos hacer música y así como hoy Piso 21 hace un urbano puede hacer un bolero, una balada o un pop y siempre le vamos a poner nuestro sello.Eso se ve en las canciones que ya han conocido del nuevo trabajo discográfico y las que vienen. Somos fans de la buena música, no somos fans de un solo género sino de todo.