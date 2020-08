La música, el aprendizaje y los sueños

Sábado 15 de agosto de 2020

Hoy arranca un festival solidario El concierto que abrirá Andresito hoy se transmitirá en vivo desde el barrio Itaembé Miní y es el tercer encuentro del ciclo Espacios Culturales organizado por el Sindicato Argentino de Músicos filial Misiones (Sadem) con apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia y la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi).



Estos encuentros que se dan en escenarios rotativos respetando el protocolo establecido para la prevención del Covid-19 tienen la finalidad de visibilizar a los trabajadores de la cultura en sus distintas disciplinas y abrir espacios de participación e inclusión.



El recital comienza a las 12 y finaliza a las 14, es sin público y se transmite en vivo por el canal de Youtube de la Sadem.



En el mismo sitio y en las redes oficiales de la entidad se encuentran los links para el pago virtual de una colaboración que se distribuirá entre los artistas.



El charango saca a relucir un tono guaraní. Los acordes de El pájaro campana en instrumento originario del altiplano desdibujan la arbitrariedad de las fronteras. Variopinto paisaje sonoro, diversidad de la tierra y su gente.La música se eleva porque tiene raíz y tiene futuro. La música se eleva desde las manos del joven charanguista a los escenarios de la región y del país.Andresito de Lima, garupense de 12 años, toca instrumentos desde los 4, cuando una Navidad recibió como regalo su primer violín. Ahí nomás comenzó a tomar clases en Grillitos Sinfónicos y nunca paró de aprender. En la actualidad integra la Orquesta Sinfónica Infantil del Parque del Conocimiento.Con el tiempo y de entre los discos y cintas de su padre, rescató una grabación de Jaime Torres. No conocía entonces al célebre tucumano pero el sonido atrapó su atención y se propuso emularlo. “Mi papá me dijo que era Jaime Torres y que ese instrumento con un sonido tan especial era un charango, entonces le pedí un charango y empecé a estudiar y lo tengo a Jaime como mi máximo ídolo. En Misiones no hay muchos charanguistas ni profesores de charango. El charanguista Sergio Favot me enseña y también miro muchos tutoriales en internet, es algo que estoy aprendiendo y que me gusta mucho. Me gusta la música del Norte argentino, me gusta la sonoridad del charango y también me gusta cómo suenan en este instrumento melodías de otras culturas, como los clásicos nuestros, la música del Litoral sonando en las diez cuerdas”.Andresito abrirá hoy a las 12 del mediodía el festival solidario online del ciclo Espacios Culturales, junto a su banda. La presentación que se transmitirá por el canal de Youtube del Sindicato Argentino de Músicos filial Misiones (Sadem), tendrá escenario en la Casa del Bicentenario en Itaembé Miní y completa su grilla con Gabriela Quintana, Yesenia Correa y Selah.Como por la cuarentena está cursando el séptimo grado de forma virtual, igual que las clases de violín y de fútbol, la posibilidad de subir a un escenario lo toma como un gran desafío.“Es la primera vez que vamos a tocar desde que empezó la pandemia. Sólo ensayamos de manera virtual, y el concierto que se va a transmitir por streaming es una gran posibilidad de mostrar mi música, no es igual sin el público, pero estamos contentos y esperamos que en las casas, los que nos miren se sientan bien, contentos como estamos nosotros” dijo Andresito.La formación que tiene en el violín y charango suma además a Martín Verón en el bajo, la guitarra de Humberto Ávalos, en el acordeón Jorge Chimiski y Toty de Lima en bombo.“Yo a la música me acerqué de muy chico y respeto mucho a los referentes de nuestra cultura, me gusta el folclore y el rock nacional, sé que soy un estudiante, un aprendiz de los instrumentos, y que me falta todavía para poder tocar algunas composiciones que quisiera o también temas propios”, asumió.Para componer explicó que pedirá el consejo de su padrino artístico, Rulo Grabovieski. “Me gustaría en un futuro hacer mis canciones, también estoy estudiando canto, sería lindo eso”, dijo.El aplauso del público al final de una interpretación no es el único sueño de Andresito, que también forma parte de las divisiones inferiores del club de fútbol Crucero del Norte, es abanderado en su escuela, el Instituto ICE de Posadas y, proyecta ser periodista.“Juego de nueve, hice un gol en el último partido que jugamos antes de la cuarentena, creo que todo esto que me gusta hacer es compatible. Hoy no pienso que quiero dedicarme sólo a una cosa. Me gusta estudiar, me gusta pasar tiempo con mis amigos. Me cuesta matemática, pero soy feliz teniendo proyectos, como periodista elegiría la radio y la tele, aunque a veces eso de salir ante el público da un poco de miedo”.El año pasado sacó un disco con su nombre con seis temas que reflejan la diversidad de su horizonte musical, en la lista hilan armónicamente El cóndor pasa con una versión de De la chacra, el corrido de Grabovieski.En estos días, el proyecto será ampliar este primer trabajo con más canciones.“Queremos hacer un disco con unas doce canciones, y lo hago de nuevo porque cuando escucho me doy cuenta que como músico me fui perfeccionando un poco, y con cada clase, practicando, con los ensayos aprendo más. Y además, quiero que sea más extenso en el repertorio, que sean temas de folclore de todo el país. Cuento por suerte con el apoyo de mi familia, tengo familia de músicos y, de la banda, de todos aprendo”, ponderó.