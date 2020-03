La municipalidad de Puerto Libertad controla los precios en los comercios

Lunes 23 de marzo de 2020 | 17:29hs.





Es así que los inspectores, planilla en mano con los precios referentes a esa fecha, deben volcar en un acta: A) Si no hay precios en góndola. B) Si el precio en caja es mayor al de góndola. C) Si el precio de caja es mayor al vigente al 15/02/2020. D) Si no se exhiben los precios al 15/02/2020.





Otros datos como ser: motivo del faltante o alguna excusa, también debe ser volcada en el acta. La operatoria de constatación es la siguiente: los inspectores cargan en el changuito los productos como un cliente más; previamente vuelcan en la planilla los precios de góndola, se dirigen a la caja donde los productos se registran, para inmediatamente volcarla a la planilla y cotejar la diferencia si lo hubiera.





El acta debe ser presentada en la Dirección de Comercio Interior y Defensa del Consumidor, por parte del propietario del comercio, si lo ameritare.





La municipalidad de Puerto Libertad sacó a la calle, inspectores pertenecientes a la Dirección de Tránsito, para controlar en los comercios que los precios no superen los vigentes al 15/02/2020, en cumplimiento del convenio entre la Dirección de Comercio Interior de la provincia de Misiones y Defensa del Consumidor, con los municipios de toda la provincia.Cabe agregar que el faltante y los precios de alcohol en gel o líquido, y repelentes en todas sus presentaciones, están mencionados especialmente, por su importancia ante la pandemia de coronavirus Covid-19 y epidemia de dengue.