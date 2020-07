‘La montaña rusa de emociones que es el puerperio en pandemia’

Miércoles 22 de julio de 2020

Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron padres por tercera vez el 4 de julio con la llegada de Filipa. La conductora dio a luz a su hija por parto natural, la beba pesó 4,616 kilos y una vez que regresaron a su casa, contó cómo fueron las horas previas, acompañada por su marido, la partera y con un recital de Ciro y Los Persas de fondo.Además, se había expresado sobre el peso de su hija, que fue lo más comentado entre las enfermeras del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, en donde nació Filipa.“¡Nuestro cuerpo hace bebés que podemos parir!”, aseguró en su cuenta de Instagram, en donde respondió algunas preguntas de sus casi 4 millones de seguidores.En las últimas horas, por su parte, Paula compartió una foto con su hija en brazos y detalló cómo transita estos días en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, y la angustia que le genera que sus seres queridos no puedan conocer a Filipa.“Así estamos. En esta montaña rusa de emociones que es el puerperio. ¡Y en cuarentena!”, comienza el texto que compartió en su red social.“Me levanto feliz, sintiéndome plena y agradecida. Y en algún momento del día caigo, lloro por no poder ver y abrazar a mi familia y amigos. Y de repente vuelvo a conectar y a agradecer estar los cinco juntitos”, detalló sobre las distintas sensaciones que tiene en 24 horas. “Mucha intensidad”.Luego, enumeró cómo es la rutina con su hija recién nacida: “Teta, pañal, provechito, teta de nuevo, pañal, siesta, teta y así todo el día”.“Extraño mi tribu de crianza, contención y amor. Poder compartir con otras mujeres este camino hermoso, pero a veces difícil, de la maternidad”, agregó sobre el grupo de madres en las que se apoyaba post parto en sus experiencias anteriores.“No puedo dejar de videos del parto, de revivir ese día mágico, intenso y espectacular. Abrazo a todas las que están gestando, a las que están por parir en este momento tan atípico. Todo va a estar bien, los niños siguen naciendo, ¡así que a disfrutar, que nuestros hijos nacen solo una vez y tiene que ser una fiesta!”, reflexionó Chaves, que también es mamá de Olivia, de casi 6 años, y Baltazar, de casi 4.Semanas antes de dar a luz a Filipa, Paula había expresado sus sensaciones sobre parir en medio de la pandemia del coronavirus.“Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, había escrito la modelo.