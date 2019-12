Martes 17 de diciembre de 2019

En Guaraní no pierden tiempo. El armado del plantel para el próximo torneo Regional está en marcha y la Franja sigue sumando refuerzos para la pretemporada que comenzará el 2 de enero.Manuel Dutto ya tenía la certeza que Lisandro Ojeda arregló su llegada al club y ahora se sumó Miguel Nievas Escobar.El experimentado mediocampista estaba jugando en Sportivo Belgrano de San Francisco el torneo Federal A, pero esperando el llamado del club de Villa Sarita para pegar la vuelta a Misiones, tras su paso por Crucero.“Es un club de grande que tiene que salir de esta situación. Siempre me hablaron bien del club y pudimos arreglar todo rápido por suerte. Yo tenía la predisposición para venir. Estoy muy contento de volver a Misiones”, contó el tucumano de 35 años.El Colo tiene un gran recorrido por el fútbol de ascenso de la Argentina y decidió bajar una categoría para jugar en Guaraní.“Cuando uno llega a un club va en busca de pelear por ascender. La meta es sacar a Guaraní de esta categoría”, afirmó el ex Crucero, que contó que hace varios años le comentaron de la chance de llegar al conjunto posadeño.“Cuando me fui de Crucero había hablado con Enzo Bruno. Lo tuve a Carlos Marczuk de capitán en Crucero y a través de él también se dio el acercamiento a Guaraní”, recordó Nievas Escobar. En ese momento Guaraní estaba en la B Nacional, pero el mediocampista fue a jugar a Central Córdoba de Santiago del Estero.Lejos de que la edad sea una barrera, Nievas Escobar avisó que “quizás por la edad estoy en las últimas de mi carrera, pero cuando me pongo a jugar pienso que tengo 25 y 26”.El Colo mantuvo una charla con Dutto y, si bien fue breve, el jugador aceptó rápido. “Dutto me manifestó que estaba interesado en que venga. Que me había seguido. No hablamos mucho de lo que pretende dentro de la cancha, para eso vamos a tener tiempo en la pretemporada, pero sí de los objetivos”, comentó el flamante refuerzo de la Franja.Nievas Escobar comenzó su carrera futbolística en San Martín de Tucumán, pasó por Juventud Antoniana, Crucero, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato y Sportivo Belgrano, para llegar ahora a Guaraní.