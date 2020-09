La meritocracia triunfó - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Acabo de leer un artículo sociológico del francés Pierre Rimbert sobre lo bien que le estaba yendo –hasta la llegada de la actual pandemia– a un cierto grupo social que acumula el saber, el poder y bastante dinero: la llamada “burguesía intelectual”, texto que me ha generado contradictorias reflexiones que paso a detallar, ya que forman parte del debate diario sobre la generalizada inequidad social.Su nota se basa en el libro El ascenso de la meritocracia, precisamente del creador del término “meritocracia”: el inglés Michael Young, en 1957. Esta obra, una novela, relata el fuerte ascenso social, político y económico del sector social integrado por intelectuales, profesionales, profesores, investigadores, estadísticos, etc., que lentamente han llegado a compartir el poder económico con el minúsculo sector propietario de las llamadas grandes fortunas.¿Y cómo han logrado alcanzar ese nivel que está reservado a quienes detentan capacidades privilegiadas en tanto los menos capaces quedan relegados? En esta novela, Young señala que la composición del gobierno de los “inteligentes”: profesionales (sociales o de las ciencias exactas) de reproducir la elite, de administrar el Estado y las empresas. Y pone como ejemplo que, en Francia, el rubro “ejecutivos e intelectuales superiores” (directores de recursos humanos, funcionarios jerárquicos, escribanos, periodistas, abogados, astrónomos, publicistas, odontólogos, etc., es el que más aumentó en su cantidad en los últimos 50 años (en 1962 era el 4,6% de la población y hoy es el 18%...).Pasando de la novela de Young a la realidad, P. Rimbert. cita que graduados de escuelas y universidades selectas integran un 5 al 10% de la población –que incluye al famoso 1% más ricos– pero que lo desborda ampliamente. Estos individuos perciben mensualmente dividendos de su capital educativo y cultural.Tradicionalmente se describe al intelectual no sólo como depositario del conocimiento sino también frecuentemente como adversario del orden establecido; como el ejemplo que dio Sartre en 1967, quien dijo: “Un físico nuclear es un ‘técnico especial del saber práctico’ hasta que ayuda a desarrollar la bomba atómica, pero que se transforma en un ‘intelectual’ a partir del momento en que protesta en contra de ella. Y Rimbert se pregunta: ¿cuántos Sartre o Noam Chomsky hay en comparación con los millones de gerentes, juristas, políticos o periodistas dóciles?El rol de los intelectuales en el seno de los sistemas de dominación tiene su antigüedad, aun en sociedades precapitalistas: en el medioevo, el alto clero religioso, poseedor del monopolio del acceso a las escrituras, legitimaba el poder de los terratenientes y quedaba con un cuarto de las tierras, así como los juristas devenidos en consejeros y visires formaron los cimientos de Estado real. Aún en la China imperial, la clase de los funcionarios letrados (los mandarines), numéricamente insignificantes pero omnipotentes por su fuerza, posición y prestigio, era el detentor del poder, según el semiólogo Etienne Balazs. En la India, los poseedores exclusivos del saber sagrado eran consolidados por las castas como los efectivos señores feudales o burgueses, según Max Weber, señalando que ellos eran quienes “domesticaban a las masas”.Los primeros análisis modernos que señalan a los intelectuales como una nueva clase social datan del siglo XIX; en le época de Marx, se pensaba que el futuro estado socialista requeriría de “numerosas cabezas con abundante materia gris, los que impondrían un régimen arrogante y despreciativo” (M. Bakunin). En Occidente, la organización científica de la producción lanzada por Taylor en los años 1920, generó una capa intelectual que coordinaba y planificaba una “tecnoestructura”, que luego, en los años de Kennedy, pensarían en la guerra de Vietnam, desconfiando tanto de los sectores colectivistas como de los tradicionalistas, pensando en “acabar con las ideologías y abriendo el paso del gobierno de los expertos, desarrollándose miles de puestos de trabajo de altos funcionarios –muy bien remunerados por las instituciones financieras– como virtuales genios, en tanto los no capacitados serían sus servidores de baja categoría.En la actualidad –sigue argumentando Young en su novela– existe una brecha que separa a los diplomados con estudios calificados (un 5%) de los demás, los cuales son necesarios por el 1% para consolidar su dominio. La visión de colocar a estos especialistas del lado de los obreros o empleadas domésticas –los oprimidos– les resulta muy conveniente para ocultar dos fenómenos: el poder político de los intelectuales y el carácter hereditario de su dominación (cada uno de ellos intenta que sus hijos sigan su carrera y se perpetúen en ese poder).Agrega Rimbert que, si se consultan normas institucionales, los cargos de diputado o jefe de Estado, se advertirá que no son necesarios diplomas, aunque los modernos regímenes parecen ser “democracias de diplomados”. Sigue comentando dicho autor que, en 2016, el 100% de los ministros belgas y alemanes habían cursado estudios superiores, así como el 60% de los ministros británicos, aunque el 70% del electorado no posee diplomas universitarios. Se pregunta seguidamente: ¿la excelencia académica produce representantes más eficaces o legisladores más perspicaces? Reflexionando finalmente que las nuevas democracias habían prometido gobiernos “del, por y para el pueblo”, basado en la instrucción universal.Ante esta interesante nota de Rimbert, se me ocurre preguntar: ¿cómo estaremos en Argentina? ¿Algún intelectual nacional se dedicará a analizar estas cuestiones?