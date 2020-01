La mejor pareja del país es misionera

Lunes 13 de enero de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

Hicieron los deberes previos y ayer el trabajo de meses tuvo su premio mayor: los misioneros Agustina Quirós y Nicolás Valdez se alzaron con el segundo título al hilo en el marco de la 14ª edición del Rally Nocturno Isidro Reyes, que una vez más dio título de campeones argentinos de rally en parejas mixto, en el inicio del calendario 2020 del ciclismo de montaña en Santa María, Catamarca.“Estamos muy contentos, venimos trabajando mucho y esta carrera fue el inicio de la temporada y nos tocó correr en pareja y súper temprano a lo que es el calendario del año. Ya teníamos un poco de carga de la pretemporada y esta carrera siendo de noche, en pareja y en un terreno sumamente diferente al de Misiones, tuvo muchos condimentos y nos dio nuevas experiencias”, compartió contenta la flamante campeona argentina, que junto con su novio Nicolás festejó en la cima al igual que el año pasado en esta importante competencia.Fueron más de 600 bikers de 14 provincias los que llegaron hasta la tierra catamarqueña para buscar el primer título del año y empezar a sentir la adrenalina de la competencia.“Es nuestro segundo año en esta modalidad nocturna así que estamos chochos de que se haya dado y haber podido llegar primeros nuevamente”, agregó la misionera.Los apostoleños llegaron una semana antes para aclimatarse en el terreno y esto fue clave para lograr en la noche del sábado la corona nacional, tras más de 40 kilómetros por los senderos de los Valles Calchaquíes.“Al circuito este año le agregaron una parte más técnica, un poco más de arena, más médanos; así que desde que llegamos el lunes y toda la semana estuvimos haciendo entrenamiento y pruebas en el circuito, probando las linternas, las posiciones y viendo cómo iban las luces y cómo nos sentíamos de noche y la verdad que los días previos probando ya nos sentíamos bastante cómodos”, explicó Agustina.Y entre las cientos de parejas, los misioneros pudieron tomar distancia y luego llegó el momento final de ir dándose cuenta que iban a coronarse como los mejores del país.“Los primeros minutos de competencia íbamos juntos con una pareja de la mixta sub 23, fuimos los cuatro juntos hasta que más o menos a 50 minutos de carrera, pudimos empezar a hacer una diferencia, poner un ritmo que podíamos sostener, empezar a separarnos y bueno se nos dio”.Ambos, además de la general mixta, se impusieron en sus categorías y “el premio del campeonato argentino, que es sumamente importante para nosotros. Ya en los últimos kilómetros cuando nos dimos cuenta que teníamos una linda ventaja, ya era una emoción de saber que nos quedaban pocas cuadras para consagrarnos”, agregó la destacada ciclista de la Tierra Colorada.Correr en equipo tiene su plus y hacerlo con la persona que se comparte los días lo hace sumamente especial y Agustina tuvo palabras de agradecimiento.“Estoy sumamente agradecida con mi compañero, mi novio… es una carrera dura que a mí me gusta mucho en la parte psicológica de aguantar la cabeza, de que tenés que estar positiva y de saber de que lo que hiciste, lo que entrenaste está ahí y, bueno, él durante todo el recorrido me alentaba, me levantaba en algunos momentos que no salían las cosas como yo quería; así que él es la parte fundamental de este resultado y que hace que yo rinda como rindo y estoy sumamente agradecida a él y a toda la gente de Misiones que nos apoya y siempre está colaborando, que se interesa en nuestro deporte y a la familia”.Por su parte, Paula Quirós quién está atravesando momentos clave en su búsqueda de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en julio, estuvo acompañando a su hermana y a Nicolás y viendo también el terreno que será parte importante en la búsqueda de puntos de la Unión de Ciclistas Internacional (UC).“Mi hermana esta vez no largó, estuvo junto a nosotros acompañándonos y haciendo de asistencia. Fue un gran arranque de año y ahora nos queda seguir entrenando por acá, por acá el 2 de febrero se viene la competencia internacional individual en Santa María, clase 1, así que va a estar bastante complicado y ya es un circuito un poco más duro así que seguimos en la preparación para eso”. finalizó.