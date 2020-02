La mejor es misionera

Lunes 3 de febrero de 2020

La temporada de ciclismo de montaña se inició de la mejor manera para Paula Quirós. La misionera se alzó, en tierra catamarqueña, con el título en Elite damas en el Abierto de Santa María que otorgó puntos para la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto, y son la gran meta marcada por la apostoleña para este 2020.

Paula estuvo desde septiembre de pretemporada en Apóstoles apuntando a estos meses que sabe serán a todo o nada, y ayer dejó en claro que será una de las protagonistas en la dura batalla para ser la abanderada argentina en Japón.

La misionera se impuso en los 4,8 kilómetros del circuito por el valle catamarqueño, siendo escoltada por la jujeña Agustina Apaza -otra que está en la lucha por ser olímpica- y para alegría de Misiones, el tercer lugar del podio lo obtuvo Agustina Quirós, por lo que las hermanas arrasaron en la competencia.

“Estoy súper feliz y sorprendida porque era la primera carrera del año y uno no sabe qué esperar en cuanto a rendimiento, pero por suerte me sentí muy bien y sobre todo con la cabeza bien fría como para correr en la altura, porque la verdad el circuito era durísimo y si uno no plantea bien, la carrera era muy difícil llegar a las últimas vueltas”, destacó la campeona a El Territorio.

En cuanto al planteo de competencia, Paula señaló que “la idea era salir tranquila y ver cómo me sentía y a medida que pasaron las vueltas -era cinco en total- pude hacer diferencia y mantenerla hasta el final. Hice una buena largada y traté de hidratarme mucho porque el calor estaba terrible, largamos a las 12”.



Lo que se viene

Argentina se encuentra actualmente 18ª en el ranking por país en Elite mujeres y este puesto ya le otorga una plaza, pero son tres las argentinas que mantienen al país en este puesto y sólo una de ellas será la encargada competir en Tokio,ya que las plazas se otorgan para el país y va la que mejor esté en el ranking que cierra el 28 de mayo.

En la lucha olímpica primero se encuentra la escolta de ayer de Paula, Agustina Apaza, segunda la misionera y tercera Sofía Gómez Villafañe, de Esquel, pero que reside en Estados Unidos, las tres con buenos puntos UCI, y con mínima diferencia entre ellas, por lo que hasta mayo será un mano a mano cerrado entre las tres talentosas ciclistas que tiene el país.

“Venimos a buscar los puntos y tratar de sumar la mayor cantidad posible. Ahora es seguir entrenando para el 23 de febrero, que corro otra competencia por puntos UCI en Tucumán y después voy con la selección argentina a Brasil, que es una prueba que da muchos puntos y es una de las más importantes que voy a correr antes del Panamericano”, explicó la apostoleña.

La gran cita, que convocará a los mejores del continente en Argentina, se desarrollará el 5 de abril en San Juan y será una prueba clave para saber cuál de las tres tendrá boleto a Tokio.

En el caso de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), tiene un sistema de promedios con tres puntos clave para hacer un ranking. Se tiene en cuenta el Campeonato Argentino 2019, que se realizó en Termas de Río Hondo, prueba en la que Paula fue subcampeona detrás de Gómez Villafañe, también se va a considerar el puesto de las tres en el próximo Panamericano en San Juan y la tercera consideración son los puntos UCI.

Por otro lado, Paula acompañada por su buen momento, entre ellos el año pasado fue 28ª en el Mundial en Quebec, Canadá, firmó a fines de diciembre contrato con la empresa de bicicletas Vairo.

“Es una marca de bicicletas argentinas y tengo contrato por un año; además, sigo corriendo para la escuela de ciclismo Gili Bike y estoy muy contenta por la bici, porque me acomodé bien, anduvo súper hoy y estoy más motivada para lo que viene”, cerró la ciclista de la Tierra Colorada.