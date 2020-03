Lunes 9 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

El drama de las adicciones no distingue las clases sociales, el sexo y desafortunadamente tampoco la edad. Lo preocupante es que el inicio del consumo se da cada vez desde más temprana edad, en una sociedad donde hoy la infancia es corrompida por drogas legales e ilegales.Los datos son alarmantes: en Misiones la mayor cantidad de consultas por adicciones se da entre los 12 y 20 años, lo que da la pauta que el consumo comienza mucho antes. Así lo confirmó a El Territorio Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas.Es que en los últimos días, el Ministerio de Salud Pública entregó a esta entidad la base de datos del Observatorio de Drogas de Misiones, que durante el 2019 trabajó en los procesos locales de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos dando continuidad y actualizando los ya existentes a través del diseño y confección de los respectivos instrumentos de recolección, así como el desarrollo del soporte informático posible, que incluya sistema de georreferencia.Si bien el dato de la franja etaria se realizó en base a un relevamiento realizado en el centro Manantial de la ciudad de Posadas, López explicó que en una recorrida a través de distintos puntos de la provincia se pudo constatar que no sólo la ciudad capital está en problemas.“Lo que nosotros hicimos por medios propios es visitar los centros de atención que hay en la provincia a nivel municipal, como Apóstoles, donde nos dieron el dato de que el grupo etario de mayor consulta por consumo está en la franja entre los 12 y 20 años”, explicó.“En Oberá nos pasó exactamente lo mismo, en Eldorado y en Iguazú también, entonces esos son datos que nos permiten diseñar políticas orientadas hacia la infancia y la adolescencia”, detalló.En este sentido, el funcionario explicó que los niños y adolescentes comienzan consumiendo alcohol y cigarrillos y luego escalan hacia otro tipo de sustancias, como la marihuana. “Nos preocupan sobre todo las zonas donde tienen acceso a la pedra, como Iguazú. Después nos encontramos con casos que están siendo atendidos en Eldorado, Puerto Piray y Montecarlo”.La pedra o también conocida como crack, es un derivado de la cocaína y según indicó López, “está causando estragos porque sus componentes son solventes orgánicos residuales que quedan de la cocina de cocaína, entonces produce una degradación muy fuerte y cuanto más chicos es peor”.En relación al tabaco, López se reunió con Guillermo Rolón, referente del Programa de Cesación Tabáquica, quien confirmó que la edad de inicio al consumo bajó notablemente: antes era a partir de los 14 años y hoy es a los 11.Ante este preocupante escenario, resulta imperioso un trabajo colectivo de políticas públicas que garanticen la seguridad de los niños y adolescentes, los más afectados por las estupefacientes.“Por un lado está la oferta de drogas y sustancias en la provincia, que para eso hicimos una reunión con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, donde me puso al tanto de las acciones realizadas desde las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales y puntualmente todo lo que implica el narcomenudeo”.“Ante esa realidad lo que vamos a obtener son los datos precisos de las incautaciones o los tipos de sustancia que están presentes en la provincia, no solamente las drogas legales como alcohol o tabaco sino marihuana, cocaína, anfetaminas y la pedra que está presente en zonas de frontera con Brasil”, agregó.Así, el objetivo es conocer no solo cuáles son las sustancias que atraviesan a la tierra colorada sino poder analizarlas; qué son, cómo están compuestas y qué producen en el cuerpo humano.Por otra parte, no se puede dejar de lado a la persona y al contexto socioeconómico en que se desarrolla, factor determinante para entender qué y a qué edad comienza a consumir. “Todo esto nos da la pauta que tenemos que focalizar en la infancia y adolescencia desde la prevención y abordaje de atención. El consumo está en toda las clases sociales. Lo que veo muy positivo es que al ser alta la cantidad de consultas en esta franja etaria, ahí se observa la preocupación directa de la familia y principalmente de la madre”, dijo el funcionario.Finalmente, comentó que comenzarán a elaborar un plan de trabajo apuntando a la educación, específicamente al nivel inicial y primario, “queremos empezar a hablar de este tema en esos niveles, no pensar tanto en la secundaria sino en el inicio, hay que buscar estrategias y trabajar con ellos para que tomen conciencia desde chiquitos, por ahí pasa la prevención”, cerró López.En 2017 la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) realizó un estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en una población de entre 12 a 65 años, que establecía que en Misiones: “El grupo de 12 a 17 años presentó las prevalencias de consumo más altas en casi todas las sustancias ilícitas o de uso indebido en relación a los demás tramos etarios, exceptuado los analgésicos, los tranquilizantes y la morfina. Así, la segunda sustancia más consumida alguna vez en la vida fue la marihuana (19,5%), luego el tabaco (16,7%) y la cocaína (12,9%)”.Asimismo, compara: “En líneas generales ese grupo tuvo prevalencias superiores a las tasas de consumo a nivel nacional. Por ejemplo: en el consumo de adelgazantes sin prescripción médica, en Misiones fue de 6,2% mientras que la media nacional es de 0,2%. Asimismo, se registraron prevalencias de consumo (una vez en la vida) de crack, heroína y ketamina mientras que a nivel nacional no se registraron tasas de consumo en el grupo analizado”.