La manga de langostas se desplazó hasta la provincia de Entre Ríos

Miércoles 22 de julio de 2020 | 09:25hs.

Según lo anticipado el viernes pasado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el clima favoreció el desplazamiento de la manga de langostas proveniente de Paraguay, que actualmente se asentó en la provincia de Entre Ríos."Debido a las altas temperaturas, el movimiento de la plaga se realizó hasta después de la caída del sol, por lo cual no se tiene la ubicación exacta, pero se estima que está radicada a unos 3 kilómetros al este de la localidad de San José de Feliciano", explicaron desde el organismo sanitario nacional.El viernes pasado, un equipo técnico del Senasa realizó un tratamiento y ese mismo día, luego de analizar la información acerca de los factores climáticos, se advirtió sobre el posible avance a la provincia de Entre Ríos.El sábado, la manga se desplazó hacia el sur, desde Curuzú Cuatiá hacia el departamento Sauce, a 45 kilómetros del límite con el departamento San José de Feliciano en Entre Ríos.A principios de mes, el Senasa coordinó junto a la provincia de Corrientes, los tratamientos que se llevaron a cabo en 115 hectáreas para disminuir la manga de langostas.Se realizaron aplicaciones aéreas y luego un equipo de "langosteros" se dirigió a caballo hasta el lugar de asentamiento para corroborar los resultados del tratamiento, que logró reducir la densidad.Además, el ente explicó en un comunicado que "continúa el alerta en el sur de Corrientes dada la posibilidad de que hayan quedado poblaciones de langostas en el sur de esta provincia".Asimismo, el Senave de Paraguay informó que la manga detectada en ese país se encuentra en la zona del Chaco Central Departamento Boquerón y continúa avanzando hacia el sur, por lo cual se declara un nuevo alerta para las provincias de Formosa y Salta.La plaga son insectos herbívoros que no representan un riesgo directo para la salud humana y animal, y no es vector de ningún tipo de enfermedad.Tiene la habilidad de cambiar su comportamiento y fisiología (color, tamaño y forma) en respuesta a cambios en la densidad poblacional.A su gran voracidad, se le suma su capacidad migratoria, que le permite recorrer hasta 150 kilómetros en un día, según la temperatura y el viento, lo que implica una gran amenaza para toda la actividad agropecuaria del país.Puede afectar pasturas y pastizales, pero también otros cultivos, "y en pocos minutos puede hacer un daño muy importante", informaron desde el Senasa.