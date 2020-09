La mamá de Facundo aclaró que "hasta el miércoles no van a estar los resultados" - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 22:36hs.

Este lunes Cristina, mamá de Facundo Astudillo Castro, rechazó las versiones respecto a los estudios del cuerpo encontrado en el cangrejal y declaró a C5N: "Me han llamado del Equipo Argentino de Antropología Forense y la jueza Marrone diciéndome que son mentiras, que hasta el miércoles no van a estar los resultados".Comunicado de la Secretaría Penal 6 del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, provincia de Buenos AiresEn ese sentido, y tras los varios medios que replicaron la versión sobre un presunto resultado de los estudios del cuerpo, la Secretaría Penal 6 del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca emitió un comunicado firmado por la jueza María Gabriela Marrone: "Antento a la difusión de información efectuada por distintos medios de prensa en el día de la fecha, vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Facundo Astudillo Castro, se informa que este Juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados".En ese sentido, el texto firmado por la magistrada que entiende en la causa agregó: "El Equipo Argentino de Antropología Forense hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 02 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido el mismo será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante un comunicado oficial por parte de este tribunal".El martes pasado, un grupo integrado por 15 peritos forenses de varias especialidades comenzó a analizar el cuerpo encontrado diez días antes en la localidad de General Daniel Cerri, provincia de Buenos Aires, en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Las pericias tienen lugar en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), situada en el barrio porteño de Núñez.Facundo Astudillo Castro se encuentra desaparecido desde el 30 de abril. Luego de salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, rumbo a Bahía Blanca, el joven fue retenido en un control policial. Iba a encontrarse con su ex novia.