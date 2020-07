La madre del concejal Javier negó haberlo denunciado

“Yo nunca denunciaría a mi hijo”. Con esas palabras, la madre del concejal de Bernardo de Irigoyen Ricardo Javier negó ayer haber expresado ante la Policía que temía por su nuera e hijos.Como se informó en la víspera, fuentes judiciales habían expresado a este medio que Nélida Ángela Javier (52) el domingo se presentó a la comisaría local y expresó que había visto al edil manipulando un arma de fuego dentro de su morada.Como consecuencia de esto, se concretó un allanamiento, ordenado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado. En esa instancia, los efectivos hallaron una escopeta que carecía de toda documentación.Por esta razón se abrió una causa por tenencia ilegal de arma.Sin embargo, ayer la mujer se comunicó con El Territorio y negó la presentación que le atribuyeron, agregando que nunca se dirigió a la comisaría.“Yo no tengo conocimiento de lo que pasó y me hicieron firmar sin saber lo que decía”, añadió.Detalló que en dos oportunidades una patrulla policial se dirigió hasta su casa y le pidieron de forma apresurada que firme unos documentos, pero que nunca se fijó qué decían.Incluso señaló con nombre y apellido a los efectivos que le acercaron los papeles, ampliando incluso que uno de ellos es familiar suyo.Además expresó que buscará ir a la comisaría para retirar la presentación.Según autoridades de la Unidad Regional XII, el presunto pedido de la madre se hizo luego de que Ricardo Javier, en un estado de mucha exaltación, realizara dos denuncias .Ocurrió el sábado. Primero solicitó la presencia policial en su casa para denunciar que su pareja había sido víctima de secuestro durante tres meses.Incluso apuntó contra una pareja por la situación que vivió la mujer, pero cuando los efectivos le consultaron a la presunta víctima, dijo que sólo él hablaría.En primera instancia no quiso salir de su casa, pero luego se trasladó a la comisaría y ratificó sus dichos. Sin embargo, previa consulta con la Justicia, se determinó esperar hasta que este en condiciones para concretar la formalidad.