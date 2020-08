La madre de Facundo Castro solicitó ampliar los rastrillajes

Domingo 9 de agosto de 2020

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido hace 100 días en el sur de la Provincia de Buenos Aires, pidió ayer una ampliación del rastrillaje del lugar donde se encontraron restos óseos e insistió con que sus abogados volvieron a recusar al fiscal de la causa porque el magistrado “hace lo que quiere”.Cristina Castro aseguró que tres perros rastreadores encontraron el último viernes por la tarde “restos óseos que estaban quemados”, en un campo cercano a la localidad de Mayor Buratovich, por lo que solicitó a través de sus abogados una “ampliación del rastrillaje en ese lugar para que se pueda cavar”.“Si bien había huesos de animales, los perros no se acercaron ahí y sí marcaron abajo de una planta que había huesos, se mandó todo a analizar, nos decían que no podíamos romper esa planta porque es propiedad privada”, relató ayer por la mañana en declaraciones al canal C5N.La mujer confesó que al encontrar esos restos le dio “una sensación fea” y sintió “escalofríos” el pensar que algún “huesito” estaba fuera de su hijo y que no podrá “recuperar más que eso”.Castro repitió que “habría que hacer una ampliación y ver si se recogen más huesos” en ese lugar que pertenece a Vialidad Nacional, aunque aclaró que todavía no ordenaron un nuevo operativo, por lo que criticó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.“No hay orden de allanamiento todavía, lo pedimos, pero tenemos un fiscal que no escucha y hace las cosas por su cuenta, lamentablemente estamos peleando contra un fiscal que hace lo que quiere”, apuntó la madre sobre el funcionario judicial, a quien “recusaron nuevamente porque sigue filtrando información”.En tanto, la mujer aseguró que quedó descartado que Facundo haya llegado a Bahía Blanca ya que si eso hubiese pasado se habría dirigido a la casa de su novia, lo cual no sucedió.“Estoy segura que no llegó a Bahía Blanca, mi corazón de mamá dice que no salió de Villarino”, sostuvo Cristina Castro, al tiempo que dijo tener “la certeza que, al detenerlo, Facu reclamó por sus derechos e hizo enojar a alguien”.Facundo fue visto por última vez el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro y fue detenido en un control policial debido a que violaba la cuarentena dictada por el coronavirus.