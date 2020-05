La Liga Nacional, un sueño posible

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

En números 85% Eficiencia. OTC jugó 31 partidos en la temporada de la Liga Argentina y de los 62 puntos posibles se quedó con 53, producto de 22 victorias y 9 derrotas, lo que le dio un muy buen porcentaje de eficacia en el certamen. 85,5 Aporte ofensivo. El promedio de puntos convertidos con el que terminó el Celeste en la temporada 2019/20. El conjunto obereño marcó 2.651 y quedó apenas por detrás de Deportivo Viedma, que convirtió 2.797. 18,7 Con buen pase. Nadie fue mejor que el Celeste en las asistencias. OTC finalizó como líder de la temporada en ese ítem con un promedio de casi 20 asistencias por encuentro, con 580 en los 31 partidos del año.

La ilusión de Oberá Tenis Club de llegar a la Liga Nacional quedó trunca. El fin de la temporada 2019/20 también decretó el cierre del sueño del conjunto misionero de llegar a la máxima categoría del básquet nacional.De todas maneras, el conductor del equipo campeón del Súper 4 de la Liga Argentina, Leandro Hiriart, es optimista. Cree que hay buen material en la Tierra Colorada para aspirar a la Liga Nacional y además un proyecto que se viene construyendo hace un tiempo para que el Celeste obereño sea el estandarte no sólo de la ciudad, sino también de la provincia.“Si bien es una mala noticia para nosotros, al menos te determina que finaliza la temporada. No seguimos con esa falsa expectativa o incertidumbre. Es una amargura, pero hay que esperar que pase esto y mirar para adelante”, expresó el entrenador santafesino en cuanto a lo que marcó el fin del sueño para OTC.Pero le hace honor a las palabras que dice. Mirar hacia adelante. Esa es la meta ahora y para Hiriart se hace más fácil por varios motivos. Mientras espera a que todo regrese de a poco ala “normalidad”, imagina y se esperanza con un salto de calidad del Celeste.“Se lo decía el otro día al presidente (Sergio Feversani). La Liga en sus inicios era una Liga de entrenadores, después mutó a una Liga de jugadores y ahora es de dirigentes y de los que tienen mentalidad para llegar de forma seria a los objetivos. No es casualidad que se den los resultados. Esta dirigencia tiene mentalidad de Liga Nacional y no de Liga Argentina”, sentenció el entrenador.Por eso, más allá del momento de incertidumbre que tiene en vilo al mundo por la pandemia del coronavirus, Hiriart encontró en OTC tranquilidad. “Lo expresé públicamente y privadamente, el trabajo que está haciendo la dirigencia es digno de destacar. En este momento con toda la incertidumbre que hay, a nivel contrato, como pasa en muchas instituciones, agradezco estar en un club como este. Siempre tratan de hacerte sentir bien, te preguntan qué necesitas. La verdad que el trato humano, más allá de las capacidades, son dignas de destacar. Yo estoy muy contento y muy agradecido por la confianza, que se devolvió un poco con resultados”, contó.“Yo creo que me quedo. No hay ningún impedimento para decir que no, menos en este contexto de incertidumbre. Yo estoy muy contento con la ciudad, con la institución. Me quedé con una espina tremenda por lograr el ascenso dentro de la cancha. Está todo dado para que a la brevedad, con Hiriart o sin Hiriart, (OTC) sea una institución modelo dentro del básquet argentino, que represente a la provincia de Misiones y no sólo a la ciudad de Oberá en la elite del básquet argentino”, analizó el entrenador.Es que Hiriart conoce el proyecto desde adentro, confía tanto en los jugadores como en los dirigentes y sabe del proceso que hace un largo tiempo tiene el Celeste desde su llegada al ex TNA y cómo fue construyendo este presente.“No todo tiene que ver con el dinero. Acá hay situaciones que tienen que ver con la mentalidad. Todo es un proceso. Ahora se está mucho mejor en lo económico y eso es visible desde lo institucional y lo deportivo. Tiempo atrás el momento de OTC era mantenerse, de hacer carrera en el TNA. A día de hoy la apuesta, si bien viene acelerada porque no so más de dos temporadas, es ser protagonista e ir más allá de la Liga Argentina. Hay una ambición diferente y eso está respaldado no solamente con economía, sino también con capacidad para hacer bien las cosas. No es una expresión de deseo, sino algo palpable”, aseguró Hiriart y reafirmó : “No sé qué hubiese pasado si la temporada seguía, pero esta dirigencia tiene mentalidad de Liga Nacional”.Hiriart estuvo al frente del Celeste en la temporada 2013/14, cuando las intenciones eran otras. OTC jugaba por mantenerse en la categoría y todo lo que llegaba después era un “premio”, pero mientras tanto se iba posicionando dentro de la provincia y del básquet nacional.Para el entrenador esa constancia y el esfuerzo que pusieron quienes pasaron por el club, en todos sus niveles, fue sembrando este presente con un club que pretende ser protagonista. Por eso lo comparó con lo que sucedió hace 25 años con Luz y Fuerza y marcó las diferencias de un proyecto que se armó de a poco y otro que fue “una burbuja”.“Lo de Luz y Fuerza fue de la noche a la mañana, se invirtió en nombres rutilantes. (Rubén) Magnano venía de ser campeón sudamericano y armó un equipo de punta para el TNA, que en ese momento era bravísimo jugarlo, y eso fue rápido pero era una burbuja. Era algo que venía de un gremio que cuando estaba la plata se juega y cuando no, no se juega más”, explicó y con respecto a OTC dijo que “acá hay un respaldo que es institucional y no solamente se depende del Gobierno”.“Cuando tenes aportes de capital mixto en una estructura deportiva, hace que no dependa solamente del Estado el poder jugar o no, o hacer un equipo competitivo o no. Acá hay un respaldo más allá de las personas, que hace fuerte al proyecto, sumado a un montón de años en el profesionalismo, que sirven de experiencia y aval para que la institución esté en condiciones de dar un salto a la máximo nivel argentino”, añadió.“OTC es un proyecto de Misiones. Tenemos reclutados de Oberá, de Posadas, de Puerto Rico, estamos mirando a muchos chicos de la provincia y en eso tiene ver mucho Lucas Gornatti, quien está haciendo un gran trabajo. OTC debería ser el referente, que creo de a poco lo está haciendo, para todos los chicos misioneros que quieran jugar al básquet profesional”, ahondó el entrenador.Además, Hiriart enumeró las ventajas de tener a un equipo en la Liga Nacional y de cómo se va proyectando el futuro. “Si en el máximo nivel los pones a todos esos chicos a jugar en una liga de desarrollo, hace que la competencia interna que ahora es la Liga Provincial con 10 equipos, pase a ser jugar contra Atenas, contra San Lorenzo, Comodoro Rivadavia, que estén cerca de los profesionales y eso es un cambio radical para bien y se transforma en un proyecto provincial y no solamente obereño”.“Nunca hubo un proyecto de básquet en la provincia con tanta constancia como tiene OTC. Nosotros lo que hacemos es ver los chicos que juegan bien para traerlos a Oberá, que vengan a jugar acá. Para que eso genere la identidad provincial, no de la ciudad. Que sea OTC es una cuestión de que eso se desarrolla acá desde hace muchos años. Es un proyecto que merece la atención porque creo que se vienen los mejores años para el club, más allá del contexto externo”, avisó.Para jugar en la Liga Nacional se tienen que dar muchos factores, pero para Hiriart OTC los va cumpliendo. Hace 12 temporadas consecutivas que está en la Liga Argentina. Tiene ordenadas las cuentas y por eso puede proyectar a futuro y además, el panorama será muy diferente cuando se reanude la actividad.“Me parece que es viable que en poco tiempo OTC esté en la Liga Nacional. Va a haber equipos que no van a poder jugar, dentro de ese contexto OTC tuvo la mejor perfomance deportiva”, expresó, pero además el entrenador destacó que hay “muchos otros puntos importantes” en los que el Celeste ganó terreno pero “por sobre todas las cosas tiene seriedad y eso no se compra con dinero”.“No soy adivino y no sé qué va a pasar, pero es una posibilidad muy grande”, agregó.Leandro Hiriart llegó en reemplazo de Alejandro Kuperman tras un inicio de temporada que no fue el esperado para un equipo que apuntaba a ser candidato en la Liga Argentina.“Al principio se dieron algunos resultados rápidos. Se pudo ordenar el rol de cada jugador de forma rápida desde el compromiso que han tenido todos estos jugadores. Ha sido un placer y muy fácil conducirlos en el día a día. La verdad es que todos siempre tiraron por el equipo en primer lugar, sin egoísmos, pero aparecieron de manera individual cuando tuvieron que hacerlo”, explicó el santafesino en cuanto a lo que fue su regreso a OTC.“Se iba dando todo de forma natural y para bien y no quiero tener falsa modestia, pero en algo debo haber influido para que la temporada pase de haber estado tambaleando en los primeros partidos para que luego se enderece. Después los que te hacen ganar son los jugadores y yo estoy agradecido por el compromiso intacto que tuvieron desde el primer momento y de la respuesta constante que dieron”, afirmó Hiriart..Pero además de lo que pasó dentro del parqué, para el entrenador mucho tiene que ver lo que pasó afuera. “Eso también se dio en el contexto en el que siempre cobramos en tiempo y forma. Todos los intangibles se dieron para que la vida y la salud del equipo estaban totalmente dados. Cuando haces el trabajo dentro de ese contexto es más posible que los resultados se den”.“No todas las instituciones tienen la capacidad de cumplirte esos ítems y por eso agradezco estar, en este momento de incertidumbre mundial, en un club como este”, agregó.En cuanto al juego y lo que fue la temporada, el entrenador del Celeste recordó que “tuvimos un quinteto inicial muy bueno, con un par de sustitutos que estaban a la altura de las circunstancias. Renegamos mucho con el tema de la segunda línea y de tener un equipo corto”.Para lo que será el futuro “la clave pasa por tener un equipo mucho más largo”. “Eso te genera mayor intensidad, mayor distribución de minutos y hoy, al ritmo al que se juega, no podes tener jugadores con más de 32 o 33 minutos en cancha. Apuntaría a eso, a tener un equipo más largo y ver, previo análisis, qué puestos podemos potenciar”, analizó.Todavía no se definió si la plaza para la Liga Sudamericana será de OTC, aunque la lógica indica que sí, pero eso marcaría un hito en el deporte de la Tierra Colorada.“Sería la primera vez en el deporte misionero, a nivel profesional, que un equipo juegue un torneo internacional. Me encargué de buscarlo y sería la primera vez”, contó Hiriart, quien sabe que las buenas noticias para OTC llegarán en el corto plazo y que será también un triunfo para Misiones.