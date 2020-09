La liga nacional, a tiro del celeste - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por ahora OTC arma su plantel para la Liga Argentina y la Liga Sudamericana, pero mira muy de cerca a la Liga Nacional y espera, pacientemente, un guiño para desembarcar en la elite.







Protagonistas e hitos del proyecto OTC

La noche del 14 de mayo de 2008, y en Oberá, el Celeste logró el ansiado ascenso al ex Torneo Nacional de Ascenso ante Banda Norte de Córdoba.

En el deporte muchas veces se habla de “proyecto”. Pero también es cierto que la mayoría de esas veces, lamentablemente, las intenciones se evaporan con la decepción que provocan las derrotas, las malas administraciones o la falta de apoyo, entre otras circunstancias.



Hoy, los hinchas del Oberá Tenis Club (OTC) disfrutan de un momento histórico, ya que el equipo se reforzó de la mejor manera para la próxima temporada y clasificó a Liga Sudamericana 2021, un logro inédito para el básquet y el deporte misionero.



Pero esta realidad sólo fue posible gracias al trabajo, el esfuerzo y compromiso de casi dos décadas en las que la institución fue escalando peldaños en las diferentes categorías: Liga Provincial, Campeonato Argentino de Clubes, Liga Nacional B y Torneo Nacional de Ascenso (TNA), actual Liga Argentina.



Dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y auspiciantes, sostenes de la continuidad de un proyecto que tuvo altibajos, claro que sí, pero que nunca retrocedió.



Un hito fue la consagración en el Provincial del 2002. El equipo era dirigido por Dante Collavino (quien dirigió a Luz y Fuerza de Posadas en el TNA) y tenía como figura a José Fabio, el último ídolo del básquet obereño.



El Celeste militó seis temporadas en el Campeonato Argentino de Clubes. Los entrenadores fueron Collavino, luego Miguel Zandomeni y finalmente Juan José ‘Huevo’ Bidarra, el DT del ascenso a la Liga B, en 2006.



Antes hubo una historia con buenas y malas. Sin dudas, entre las últimas sobresale lo ocurrido en la madrugada del 26 de mayo de 2003, cuando el plantel regresaba de jugar un partido en Formosa y una las combi que los trasladaba chocó de frente con una camioneta, cuyo conductor se durmió y cruzó de carril. A consecuencia del siniestro fallecieron ambos choferes.



Después de la tragedia

El Gringo Zandomeni era el DT y viajaba adelante, por lo que salió despedido por el parabrisas y salvó su vida de milagro.



También resultaron lesionados los jugadores Daniel Pizzutti, Gabriel Pared, Marcelo Revinski y Daniel Acuña. Las consecuencias fueron tales, que los dos últimos nunca más volvieron a jugar profesionalmente.



En diálogo con El Territorio, Zandomeni recordó que llegó a OTC por recomendación de Revinski, quien “un día me comentó que Dante Collavino iba a dejar la dirección técnica de OTC y que estaban buscando un entrenador en Posadas. Ahí empezamos a charlar con el presidente Luicho Derna y sus colaboradores”.



“Se conformó un equipo local sin refuerzos y la primera liga jugamos muy bien. Estábamos pelando arriba y surgió el accidente, lo que nos cortó las chances de lograr el objetivo del ascenso. Fue un antes y un después. Pero a pesar de todo siempre hicimos un buen papel”, destacó.



También valoró la figura de Luicho Derna: “Un dirigente excepcional, cuesta encontrar dirigentes como él, que fue capaz de ofrecer su casa para alojar un jugador. Solucionaba todo con tal que la rueda gire”.



Si bien reconoció que le quedó un sabor amargo por no lograr el ascenso, también ponderó que “fueron tres años muy lindos. Siempre está presente en mí el cariño de la gente. Ni hablar cómo nos trataron después del accidente, la ciudad entera estuvo pendiente de nosotros. Fue algo maravilloso. Tengo el mejor recuerdo. No se dio el ascenso, pero me queda lo mejor que da el deporte, que es conocer buena gente”.



Los ascensos

Ya con Bidarra como entrenador en el Argentino de Clubes, OTC confirmó un equipazo con el objetivo de ascender a la Liga B.



Félix Vargas, Matías Caramuto, Mauro Rotschy, José Fabio, Víctor Sudol, Daniel Pizzutti y Francisco Magallanes fueron los pilares de un plantel de jerarquía para la categoría.



La serie final con Alvear de Villa Ángela, Chaco, se definió el 6 de agosto de 2006 en un colmado estadio del polideportivo Ian Barney.



El campeón disputó 19 partidos -12 en la fase clasificatoria y 7 en los playoffs-, con 16 triunfos y sólo 3 derrotas.



Para la Liga B llegó José Luis Pisani. En la primera temporada el equipo se armó de apuro y con poco presupuesto, pero la campaña fue espectacular y llegó a semifinales.



Esos fueron los cimientos para la segunda campaña, con una identidad de equipo y de trabajo bien definidas. Además, se logró mantener la base del plantel.



El 14 de mayo del 2008, OTC derrotó como local a Banda Norte de Río Cuarto, Córdoba, por 80 a 77 y ascendió al TNA.



El plantel del ascenso contó con jugadores de la talla del capitán Daniel Clavell, Mauricio Beltramella, Marcos Jovanovich, Mauro Bianco, Facundo Mendoza, Néstor Braccia y Denis Gómez, el recordado interno obereño que falleció en 2014 víctima de una enfermedad terminal.



Pisani continuó en el club y fue el primer entrenador de OTC en el TNA. En aquella temporada logró la permanencia al imponerse por 92 a 83 ante Echagüe de Paraná como visitante.



El efecto Pisani

El bahiense, que fue padre hace seis meses, charló con El Territorio y recordó con afecto su paso por Oberá, donde logró el ascenso al TNA.



“Siempre estoy muy al tanto porque parte de mi corazón está con OTC y tengo muchas amistades en Oberá. Me pone muy contento la actualidad que lo ubica en un hecho histórico de jugar a nivel internacional. También por lo bien que están trabajando en lo institucional y con un cuerpo técnico de primerísimo nivel como el que tienen hoy en día. La verdad que me pone muy feliz y, a la distancia, lo siento un poquito propio”, reconoció Pisani.



Su estadía en OTC se extendió por casi cuatro temporadas, en las que motorizó un cambio en la estructura del básquet profesional y desde un primer momento obtuvo resultados deportivos.



“Mi llegada en el 2006 significó un antes un después en mi carrera. Era muy joven y tuve que dirigir y hacer las veces de manager, entendiendo que no sólo teníamos que formar un equipo, sino una estructura que respalde el proyecto para jugar a nivel profesional. Desde profes full time, que los jugadores tengan buenos lugares para vivir, soñar con tener una cancha propia”, enumeró.



Así, en la primera temporada del entrenador y con un equipo muy joven, el Celeste llegó a semifinal de Liga B y logró una comunión muy fuerte con los hinchas.



“Encontré dirigentes que también querían aprender y me dieron rienda suelta”, destacó.



Y agregó: “Pasé cuatro de los años más lindos de mi vida en Oberá. Y hoy quiero felicitar a los dirigentes por tantos logros que de verdad me emocionan”.



Un gran momento

En las siguientes temporadas se alternaron buenas y malas campañas, con problemas financieros en el medio, al extremo que al asumir la actual dirigencia presidida por Sergio Feversani la prioridad era sanear las arcas del club y hasta hubo dudas sobre la continuidad del básquet profesional.



De todas formas, con seriedad y compromiso los dirigentes redoblaron el esfuerzo, recompusieron las finanzas y revitalizaron el proyecto.



Así, el pasado 15 de febrero, OTC se impuso por 84 a 75 ante Barrio Parque de Córdoba y se consagró campeón del Súper 4 de la Liga Argentina. El resto de la historia ya es más conocida.





La situación pide cautela. Así se manejaron antes y durante la espera para saber si Oberá Tenis Club (OTC) iba a jugar la Liga Sudamericana y así lo harán en los próximos días los dirigentes del Celeste, que está muy cerca de conseguir una plaza para ser parte de la Liga Nacional de Básquet.A 25 años del ascenso de Luz y Fuerza a la máxima categoría, las puertas se abrieron para la Tierra Colorada nuevamente. El viernes Estudiantes de Concordia confirmó que, por cuestiones económicas, no jugará la próxima temporada de la Liga Nacional y desde Oberá tomaron la posta.“Estamos en tratativas, nada cerrado y nada oficial aún”, confesó Sergio Feversani, presidente del Celeste, quien prefirió calmar las aguas, ante los rumores de un regreso de Misiones a la elite del básquet nacional.Es que así como la Asociación de Clubes se tomó el tiempo burocrático necesario para confirmar la baja de Estudiantes de Concordia, también lo hará para aceptar o no el acuerdo de OTC con los entrerrianos, aunque la moneda está muy cerca de caer para el lado celeste.Justo en la misma semana en la que se confirmó la participación de OTC en la Liga Sudamericana (el pasado lunes 31), también comenzó a tomar forma el regreso de Misiones a la máxima categoría.Pero más allá de los rumores de la compra de la plaza, Feversani dejó en claro que todo tiene que ver con un proyecto, que hace tiempo OTC decidió encarar como serio.“Nosotros asumimos el 15 de junio de 2018 y el objetivo era poner el club en orden. Había bastante desorden administrativo, económico y financiero, pero de a poquito lo fuimos encaminando. Teníamos sólo 60 chicos en formativas, había profesores que no estaban full time y a la mañana no se hacían actividades en el club. Fuimos cambiando, trajimos profesores de otros lados y hoy tenemos más de 200 chicos en formativas, tenemos básquet femenino, tenemos una escuela en la que los chicos aprenden movimientos desde los 5 años. Fue un cambio que buscó la profesionalización”, contó el presidente celeste.“Después se empezaron a dar los resultados deportivos. Planteamos la idea al Ministerio de Deportes y nos dieron todas las manos necesarias. Los sponsors vieron y acompañaron esta idea de crecer, de profesionalizar, y recibimos mucho apoyo”, agregó el abogado que lleva las riendas del club obereño.Poco a poco y sobre la base y el nombre que ya se había ganado el Celeste en el ascenso del básquet, la nueva comisión directiva decidió apuntalar ciertas cuestiones y dar un salto de calidad.“Mejoramos el gimnasio, antes los jugadores profesionales no hacían la preparación en el club. Mejoramos las instalaciones, compramos máquinas nuevas y también mejoramos la infraestructura, pintamos el club y arreglamos los salones. Todo fue muy rápido, se aceleró porque el proyecto pegó y porque la gente vio que pensamos en un club con proyección nacional”, expresó Feversani.En cuanto al básquet, Feversani valoró la llegada de Lucas Gornatti como encargado de las formativas. “Cambió la relación con los otros clubes de la provincia, entonces empezaron a llegar a Oberá chicos de Tokio, porque ven en OTC la puerta de salida al básquet nacional”, ejemplificó.Todos esos pasos hoy tienen a OTC en el foco de muchas noticias positivas. La confirmación de jugar la Liga Sudamericana y la chance de comprar la plaza para la Liga Nacional, son hitos históricos para Oberá y también para Misiones.“No es una casualidad. Si bien se dio más rápido de lo que pensamos, todavía no caemos en lo que pasó”, confesó respecto de la clasificación a la Liga Sudamericana y se dejó llevar: “Va a ser algo hermoso, cuando se sepa dónde y con quién vamos a jugar. Va a ir creciendo la expectativa”.Pero el proyecto de OTC no está encarado solamente hacia el básquet. La idea de los dirigentes es ser un faro de referencia en la zona centro de la provincia. Por eso apuntan a climatizar la pileta de natación y por eso firmarán un convenio con la Universidad Gastón Dachary para tener un centro de atención kinesiológica en el club, para atender a los jugadores de todos los deportes.Leandro Hiriart llegó para cambiarle la cara a OTC en la temporada anterior, cuando el Celeste no atravesaba su mejor momento y logró resultados inmediatos. Eso no lo sacó de eje. Tampoco el campeonato del Súper 4 en febrero. El entrenador sabe que hay mucho por mejorar, pero que tiene con qué.“El club hace dos años está haciendo reclutamiento. Les da casa, comida, educación y buena alimentación, un proyecto serio de entrenamientos a nivel profesional y eso abrió las puertas para que otros chicos también vengan y sepan que OTC, como club, está siendo el faro basquetbolístico en Misiones”, aseguró el rosarino.“De dos años a esta parte, los chicos que quieren jugar básquet de manera profesional, están mirando a Oberá como primera opción, algo que quizás antes no pasaba y ahora, no solamente por una cuestión de invitación, pasa que a los chicos se los cuida, se los atiende bien y eso está amalgamado con lo que pasa arriba (resultados deportivos). Lucas Gornatti está haciendo un gran trabajo en ese sentido y, a futuro, eso te genera identidad”, analizó el entrenador.Para Hiriart, este cambio en los objetivos, este apuntar más arriba, que tiene OTC está directamente relacionado con la profesionalización del básquet a nivel institucional. “Se está profesionalizando el staff. Somos once personas que estamos a disposición de los jugadores, con tres entrenadores, dos psicólogos, un nutricionista, kinesiólogo full time, un médico traumatólogo, un jefe de equipo…Me parece que la organización está tomando un modo empresarial si se quiere”, destacó.Pero para el entrenador hay un punto clave en este buen pasar del Celeste: “Yo destaco que el club está creciendo institucionalmente a la par de lo deportivo y no es un dato menor ese”.“Hay muchos ejemplos a lo largo del profesionalismo de equipos/clubes, que solamente han crecido y obtenido logros deportivos, pero al tiempo desaparecieron. Que lo institucional vaya de la mano de lo deportivo es el punto a destacar. Que una cosa crezca sin la otra es donde se falla. Si no crece ninguna, claramente, es una mala gestión. Pero en este caso se está gestionando el logro deportivo con el crecimiento institucional, que es lo destacable y que sea un mérito de todos”, ahondó.En cuanto al equipo, que comenzará la pretemporada a mediados de mes, Hiriart tomó nota de lo que sucedió el torneo anterior. Ahora tendrá un equipo más largo y espera tener a 9 o 10 jugadores que le respondan en los momentos importantes.“Tenemos que tener 10 jugadores que estén a la altura, para que después sea responsabilidad mía que el equipo no baje el nivel. Lo que hay que hacer es complementarlos para que lo regular sea el nivel del equipo y no las individualidades”, aseguró.