La libertad de comprometerse

Sábado 18 de abril de 2020

Cuesta imaginar lo que debieron atravesar Andrés Guacurarí y sus guerreros para defender el suelo misionero y evitar que la saña de los bandeirantes se adueñara de la tierra colorada. Y claro que es necesario tenerlo siempre presente, valorar al comandante (general post-mortem) y su sacrificio. Pero la lucha de hoy en día también obliga a pasar malos días, a aguantárselas, a resistir, a no resignarse. Hay muchos y muchas que no tienen otra que salir a ganarse la vida y arriesgarse, pero también muchos y muchas salen de su casa sin necesidad y ponen en peligro a los demás. Por ello, en la Costanera de Posadas, el lugar de esparcimiento por el que hoy no se debe circular, Andresito, con mascarilla gigante, dice a los misioneros “quédense en sus casas, y si salen, usen barbijo”.