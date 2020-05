La Justicia ya dio por finalizada la investigación y se acerca el juicio

Lunes 18 de mayo de 2020

En cifras 20 El expediente judicial tiene más de 20 cuerpos y se espera la incorporación de unas medidas de prueba para la elevación a juicio.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas al caso, el fiscal Lisandro Damonte dio por finalizada la investigación a principios de abril, lo que quiere decir que considera que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. De todas formas, faltan incorporarse algunas medidas de prueba solicitadas con anterioridad.Con prisión preventiva por homicidio agravado están detenidos por esta investigación el capitán Rubén Alberto García y los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Daniel Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez. De acuerdo a las averiguaciones hechas hasta el momento, estos cuatro policías son los que iban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el Fiat 147.El subcomisario Franco Micucci, el oficial subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial inspector José Manuel Durán, el teniente primero Héctor Enrique Ángel y el ex subsecretario de Seguridad municipal y ex policía Claudio Ismael Martínez -con domiciliaria en el marco de la pandemia- están procesados y detenidos por “encubrimiento agravado” y “falsedad ideológica”.A estos últimos se los acusa de limpiar la escena del crimen, ocultar pruebas y adulterar las actas de procedimiento para ocultar lo que verdaderamente ocurrió aquella madrugada.Por su parte, las oficiales subayudantes Melina Noelia Bianco y Nadia Genaro también están acusadas de encubrimiento y falsificación de actas, pero la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó que sean excarceladas.También se encuentran imputados los tres peritos de la policía Científica que arribaron a Monte para hacer la primeras pericias al vehículo, quienes no detectaron los orificios en la carrocería del 147 compatibles con impactos de bala.En tanto, la ex intendenta de Monte, Sandra Mayol, también está siendo investigada penalmente por su accionar aquel 20 de mayo de 2019.Como informó este medio oportunamente, el 2 de febrero el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi ordenó que el fiscal Lisandro Damonte inicie una investigación en el marco de las hipótesis que involucran a los funcionarios con el tráfico de drogas.La medida surgió a partir de varios testimonios que obran en el expediente de 20 cuerpos y que hacen referencia a una posible maniobra ilegal de los policías.Se trata de una línea investigativa que emergió desde un principio, a la que incluso hicieron referencia funcionarios del por entonces gobierno nacional.Está más que probado que el 147 que conducía el oriundo de Concepción de la Sierra estaba paseando por la localidad durante esa noche. Varias cámaras de seguridad lo registraron por todo el pueblo circulando a muy baja velocidad.Sin embargo, el único lugar donde no hay cámaras es el barrio Montemar, punto donde -según se supo mediante el análisis de los teléfonos celulares- se inició la persecución.Varias testimoniales expresaron que en ese lugar funcionaba un almacén de venta de estupefacientes y la sospecha es que lo hacían con la connivencia de los uniformados.Lo cierto es que en ese barrio estaba el patrullero y también el subcomisario Micucci, que esa noche estaba de civil. Al dueño del almacén, que también tenía un bar donde se hacían shows musicales, no se lo vio más por la localidad. El comercio, claro, se cerró.