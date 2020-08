La Justicia rechazó el pedido de disculpas de Gustavo Cordera

Sábado 15 de agosto de 2020 | 09:50hs.

Gustavo Cordera fue imputado por incitación a la violencia contra las mujeres en 2016 tras una charla que dio en la facultad de periodismo TEA que terminó en una denuncia del INADI. “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”, declaró el exlíder de Bersuit Vergarabat en aquella oportunidad.Entre otras repudiables frases, Gustavo Cordera expuso también en aquel evento que le parecía “una aberración” que la ley no permitiera que los adultos tuvieran relaciones con menores de edad que “quieran” hacerlo. Además, una de las frases que más rechazo generó fue: "Si yo tengo algo bueno para darte, puedo desvirgarte como nadie en el mundo".La polémica charla trascendió las redes sociales y los medios. Tras una denuncia del INADI, la Sala l de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del músico por el delito de “incitación a la violencia colectiva contra grupo de personas o instituciones”. Pero en abril de 2019 Cordera propuso realizar una probetion y el Tribunal Oral en lo Correccional 7 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió suspender el juicio.La probetion de Cordera consistía en varias reglas de conducta: realizar una retractación y un pedido de disculpas públicas; fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; realizar una capacitación; y tomar un curso relacionado con la problemática de la violencia de género. Además, el músico propuso brindar dos recitales a beneficio de instituciones.Sin embargo, hasta hoy, el ex Bersuit solo cumplió la parte del curso sobre violencia de género con un taller de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad. Aunque esta simple regla también fue un problema en su momento, ya que en lugar de asistir como alumno, el músico pretendía acudir como docente.Los dos shows gratuitos, por su parte, tampoco se cumplieron aún porque fueron pospuestos por la pandemia. Y el video con el pedido de disculpas, que sería difundido en las redes y en los medios, acaba de ser rechazado por la Justicia según informó esta tarde el diario Clarín.El problema fue que en la grabación, que dura menos de tres minutos, Cordera se limitó a leer un texto que había escrito casi sin mirar a la cámara. Esta gestualidad, y el tono de su voz, significó para el Tribunal que el músico mostraba cierta disconformidad o incomodidad con sus disculpas y resolvió que el propósito no fue alcanzado. Esto significa que por ahora, y mientras el imputado no cumpla con todas las reglas de su probetion, el juicio seguirá en curso.