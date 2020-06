La Justicia pidió informes al Nación sobre el dinero prestado a Vicentín

“No quieren que se investigue un tema crucial”

La senadora nacional del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, aseguró ayer que las denuncias formuladas por la oposición contra el oficialismo sobre un supuesto corte de micrófonos en la sesión del miércoles y la incorrecta sanción de la ley que crea la bicameral para investigar los créditos otorgados por el Banco Nación a la cerealera Vicentín obedecen a una maniobra para “desviar el tema y no hablar de la cuestión de fondo”. Juntos por el Cambio emitió un comunicado después de la sesión en el que acusaron a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, de haberle cortado el micrófono al jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff. “Lo que esconden es que no quieren que se investigue un tema tan crucial para la Argentina porque están en el medio el Banco Nación y el otorgamiento de créditos fraudulentos. Hablan de la cuestión reglamentaria para no hablar del fondo del asunto”, sostuvo la legisladora.