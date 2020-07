La Justicia ordenó el rescate de 25 perros que sufrían maltrato en Garupá

Lunes 20 de julio de 2020

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Esperan resultados de autopsia

En la última semana trascendió que algunos animales murieron en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) durante o después de ser sometidos a un procedimiento de castración.

Según recabó El Territorio, al menos tres personas denunciaron en la Policía que llevaron perros o gatos que fallecieron cuando eran castrados.

Ante esa situación intervino el Juzgado de Instrucción en lo Penal 3 de Posadas y se supo que el Imusa decidió entregar los medicamentos utilizados en las cirugías para que sean sometidos a peritaje y saber si estaban adulterados o no. Además algunos de los animales fallecidos fueron sometidos a autopsia y estudios histopatológicos para saber de manera fehaciente qué causó la muerte.

La Justicia puso fin a una situación de maltrato que vivían 25 perros en el barrio Ñu Porá de Garupá.Por orden del juez Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, este sábado en horas de la tarde se allanó un domicilio donde un importante grupo de animales vivía en condiciones deplorables. Se sacó de allí a los canes y se los puso a resguardo en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) de Posadas hasta que puedan recuperarse y la ley dictamine su futuro.El operativo llamó la atención de todo el barrio por la gran magnitud, ya que intervino Personal de la Comisaría Quinta, la División Criminalística de la Unidad Regional Diez, personal del Imusa, la Brigada de Canes de la Policía y grupos de rescatistas que habían denunciado a una mujer por maltrato animal.“Hace tres meses que empezamos con este caso. Durante un mes intentamos ayudar a la señora, pero como no vimos ninguna solución posible nos decidimos a denunciar. El proceso judicial con denuncias penales de ambas partes duró dos meses y después de ese tiempo salió la orden de allanamiento y pudimos sacar de ahí a los animales”, relató a El Territorio Melisa Vera, una de las rescatistas que desde hace meses se involucró en este caso.Agregó que “siempre la idea fue ayudar a la señora, nunca le quisimos sacar a los perros. Pero como ella no nos dejó ayudarla e insistía en que estén ahí, nos decidimos a denunciar”.Lo que más conmovió a todos los que participaron del operativo de rescate fue que “los perros estaban en un estado deplorable, abandonados, desnutridos, enfermos. Había un perro que estaba desahuciado, muriéndose, con leishmaniasis. Ella nos decía que quiere a sus animales, pero si vos los querés no los tenés en esas condiciones. Y más si uno los quiere ayudar. Nos ofrecimos a armarle cuchas y limpiar todo, pero no aceptó”.Además señaló que cuando se interiorizaron en la situación había más animales en el domicilio pero debido al mal estado en el que estaban “varios murieron en el proceso. Ella juntaba cualquier perro que veía en la calle y los llevaba a la casa sin tener los medios para cuidarlos y darle una vida digna”.“Marta Vrubel, que fue una de las rescatistas que nos ayudó en todo el proceso, consiguió que el Imusa los traslade a una unidad separada de los perros que están ahí y nosotros colaboramos con los alimentos y las cuchas”, detalló.A su vez anticipó que en estos días acudirán a ver cómo siguen e iniciar el proceso de adopción para los perros. “La idea es que cada uno consiga un hogar”, afirmó.“Para nosotros como amantes de los animales la idea es siempre resolver los problemas de la mejor manera, no llegar a la Justicia. No tenemos mucha experiencia con esto, generalmente ayudamos a perros callejeros. Así que esto fue algo que nos conmocionó demasiado. La idea ahora es conseguirles un hogar donde los quieran y los cuiden. Pero la causa aún no se cerró y tenemos que esperar qué define el juez sobre el destino de los perros”, remarcó.Para colaborar con alimentos y ropa de abrigo para los perros el número de Melisa es el 376-4785650.