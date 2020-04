La justicia lo excarceló ayer y hoy volvió a robar en una heladería en Almagro

Miércoles 29 de abril de 2020 | 21:57hs.





Apenas unas horas después de que la Sala III de Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aprobase su salida de la Unidad 2 del penal bonaerense, Benvenuto volvió a delinquir. Cerca de las 16.20 de hoy, entró a una heladería de avenida Rivadavia y se llevó la recaudación del día.





Minutos más tarde, dos efectivos de la fuerza porteña que circulaban por la zona observaron al delincuente correr entre los peatones, dándoles empujones, lo cual les llamó la atención. Los oficiales lo persiguieron y lo alcanzaron en la intersección de las calles Yatay y Lezica.





La sorpresa llegó al momento de identificarlo: los oficiales encontraron en uno de sus bolsillos un oficio donde figuraba que ayer había sido liberado de la cárcel de Marcos Paz por el Tribunal de Casación. También tenía 620 pesos en efectivo que había robado de la heladería.





Al consultarle por esto, Benvenuto increpó a los uniformados, y aseguró que le habían dado la libertad para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Mientras era arrestado, el detenido gritaba de forma irónica: “Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame, igual mañana me voy de nuevo”.





Por el momento, se desconoce el motivo preciso por el que la Justicia le concedió el beneficio a Benvenuto. El delincuente no supera la edad de riesgo, ya que tiene apenas 34 años, por lo que la posibilidad más concreta es que haya acusado algún tipo de enfermedad preexistente.





Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, Benvenuto cumplía una pena junto a otro grupo, que también habría sido liberado por la misma razón, por robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuran más de 15 causas, varias de ellas por robo a mano armada y lesiones.





El caso quedó bajo la tutela del Juzgado Criminal y Correccional Número 57, a cargo del Doctor Vázquez y ante la Secretaría 61 de la Doctora Galetti, que ordenó la inmediata detención y traslado del imputado a la comisaría de la zona, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales de rigor.

