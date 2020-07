La Justicia busca familia que adopte a una adolescente y su hijo

Domingo 12 de julio de 2020

Una historia de múltiple vulneración de derechos trascendió en los últimos días. El hecho lo protagoniza una joven de 15 años y su hijo de 3 años que ahora viven en un hogar para menores. La ahora adolescente fue madre producto de un abuso con apenas 12 años y recién está en proceso de culminar la escuela primaria. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre este caso la ley y la medicina entienden que los embarazos en menores de 15 años están directamente ligados a una situación de abuso. “La realidad es que el embarazo en menores de 15 años, por una cuestión del desarrollo neuropsicológico y psicosocial, es un embarazo en la mayoría de los casos forzado, eso implica que se ven niñas ligadas a situaciones de abuso, generalmente intrafamiliar”, se explicó. “Siempre que se habla de un menor de edad que atraviesa este tipo de situaciones hay que catalogarlo como un abuso sexual ya que no tienen madurez para hablar de una relación consentida”, se añadió.

Aunque no se detalló cómo llegaron a un hogar de tránsito, en el último mes se lanzó una convocatoria abierta a quienes estén en condiciones de adoptarlos. Según se explicó a través del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam), que está bajo la órbita del Poder Judicial, “a quienes cuenten con una voluntad adoptiva respetuosa con las necesidades del caso, se comunica que una adolescente que cumplió 15 años de edad el 23 de noviembre desea construir un proyecto familiar con quienes desean ahijarla conjuntamente con su hijo (actualmente de 3 años de vida, con características evolutivas acordes a su edad)”.

Desean una familia

La adolescente no cuenta con vinculación familiar alguna, y a ambos “les gustaría tener una familia que les brinde amor, cuidados y la posibilidad de crecer y desarrollarse integralmente en un contexto familiar único”.





Dónde consultar Casos

Los casos de menores en estado de adoptabilidad se pueden conocer en el sitio web www.ruaam.jusmisiones.gov.ar Juzgado

Este en particular se tramita ante el Juzgado de la ciudad de Posadas, Primera Circunscripción Judicial de Misiones. El expediente para ser admitido en este proyecto familiar es el 118803/2016. Registro

El Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) atiende de lunes a viernes de 7 a 12 en el correo electrónico ruaam@jusmisiones.gov.ar o vía telefónica (0376) 444-3619 interno 102/103/108.

Sobre la personalidad trascendió que la joven “es una niña reservada, voluntariosa y muy entusiasta respecto de su futuro”. “Le gusta jugar, pasear, descubrir y conocer nuevos lugares, mirar televisión y películas. Se encuentra escolarizada en un programa de escolaridad semipresencial y de terminalidad de estudios primarios. Ambos cuentan con un buen estado de salud”, agregaron.

Los crudos números de una realidad dura e innegable

El embarazo adolescente y la realidad de niños que permanecen años en hogares hasta cumplir la mayoría de edad sin ser adoptados son dos datos que golpean a la niñez y adolescencia e interpelan directamente a los adultos. Misiones es una de las tres provincias con mayor número de niñas menores de 14 años con hijos y que, pese a ser legal en estos casos por considerarse un abuso, no accedieron a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En 2018, último dato disponible, en la provincia nacieron 198 niños de madres que tenían entre 10 y 14 años. Y 4.548 bebés de madres que tenían entre 15 y 19 años.

La ginecóloga infantojuvenil Cecilia Roses, que participó de la elaboración de la ‘Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años’ de Unicef, había dicho en una entrevista a este medio que “un profesional de la salud que detecta un embarazo en una chica de 14 años o menos, que se considera para el Código Penal de la Nación un abuso sexual, debe hacer la denuncia, entonces se instaura un protocolo de atención y protección de esta persona. Se busca que el victimario esté alejado, se buscan los controles médicos que se requieran y más que nada tratar el aspecto psicosocial de esta niña o adolescente, ver en qué situación de vida está, qué situación de vivienda tiene, si está escolarizada o no, qué acceso tuvo a la salud”. Amparada en el marco normativo argentino, expresó que “todos los abusos sexuales son de instancia pública, por ende cualquier persona que sospeche una situación de abuso debe denunciar, más si son profesionales de la salud o educación”.



Menores institucionalizados

Y sobre la situación de los menores institucionalizados, el año pasado la Defensoría de los Derechos del Niño de Misiones comunicó que 248 niños y adolescentes debieron ser separados de su núcleo familiar por una medida excepcional de protección dado que vivían inmersos en situaciones de violencia, abuso, maltrato o abandono. En Misiones hay 23 hogares y la mayoría aloja a niños de más de 6 años de edad. “Se vieron adolescentes que están institucionalizados hace 15, 16 o 17 años. Y según el artículo 607 del Código Civil, un niño institucionalizado no podría estar más de 180 días en la institución. De no poder revincularlo con la familia se debe determinar su estado de adoptabilidad en un plazo de 90 días, por lo tanto no debería estar más de un año dentro de un hogar”, se dijo esa vez.