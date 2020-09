La Justicia avaló el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

El Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso ayer el cese de las subrogancias que ejercían los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en los tribunales de Comodoro Py, por lo que ahora deberán ahora regresar a sus juzgados originales, “sin perjuicio” de la finalización de los procesos orales que se encontraban en trámite, para asegurar así “una adecuada administración de justicia”.La decisión fue adoptada ayer a través de la resolución 272/2020, que establece por mayoría de los votos de Ángela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano H. Borinsky, “hacer cesar las subrogancias” en los tribunales que ocupaban los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, “sin perjuicio de la conclusión de los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia”.De este modo, los jueces deben volver a sus cargos anteriores, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.A través de los decretos 750, 751 y 752, publicados en el Boletín Oficial de ayer, el Poder Ejecutivo había dejado sin efecto los traslados de los tres jueces mencionados, luego que el miércoles se expidiera el Senado de la Nación en ese sentido.Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece “un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales” en base a “una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”, trámite que no se cumplió.Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura notificó a la Cámara Federal de Casación, autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.La medida que inició el Consejo de la Magistratura en julio, con la revisión de los traslados irregulares, a instancia del consejero representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, se completó el miércoles con la definición del Senado y ayer con la instrumentación del gobierno mediante los tres decretos que suspenden los traslados de los magistrados.El mecanismo para designar jueces federales requiere un tratamiento complejo consagrado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que se inicia el Consejo de la Magistratura con la convocatoria y evaluación de los antecedentes y condiciones de los postulantes.Primero la Comisión de Selección y luego el pleno del Consejo define ternas para elevar al Poder Ejecutivo, en base a la carrera profesional, antecedentes académicos, exámenes y una entrevista personal, todos estos pasos que se ejecutan de manera pública.En base a la terna vinculante que le eleva el Consejo, el Poder Ejecutivo elige al candidato cuyo pliego traslada al Senado para que obtenga, o no, el acuerdo de la Cámara alta.Los tres jueces con sus traslados cuestionados decidieron no presentarse a la convocatoria de la Comisión de Acuerdos del Senado ante la convicción de que eran víctimas de un “ataque prepotente y coordinado”, como sostuvo Castelli en una entrevista con un canal de noticias.