La investigación por espionaje ilegal avanza sobre el entorno de Macri

Domingo 28 de junio de 2020

La investigación por el supuesto espionaje ilegal desarrollado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos avanza sobre el entorno del ex presidente Mauricio Macri, según surge de los últimos movimientos registrados en el expediente que se tramita en Lomas de Zamora.El dato político judicial de la semana fueron los allanamientos realizados el último jueves a cuatro domicilios vinculados con Darío Nieto, secretario privado del ex mandatario.El nombre de Nieto, a quien el diario La Nación supo definir en 2016 como “la sombra del primer mandatario en actos protocolares y viajes”, apareció en el expediente en diálogos entre uno de los espías investigados por supuesto espionaje ilegal y la ex directora de Documentación Presidencial de la Casa Rosada, Susana Martinengo.La ex directora de documentación presidencial apareció en el expediente a partir de mensajes que le mandaban los ex espías pero también luego de que se detectaran una docena de reuniones entre ellos en la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.“Bueno, si tenés un informe que no los comprometa a ustedes, pásamelo, que yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior, ¿viste?”.El diálogo consta en la causa judicial que instruye el juez Federico Villena y los que hablan serían Martinengo y Jorge “el Turco” Sáez, cabeza del grupo de espías ilegales autodenominado Súper Mario Bros.El intercambio fue el lunes 18 de diciembre de 2017 y Martinengo le pidió un informe ilegal a Sáez sobre los preparativos de la manifestación del día siguiente contra la reforma jubilatoria y le reiteró que le entregaba esos informes clandestinos a Nieto.En la conversación, Sáez le habló de que se preparaban columnas de Moreno, Morón y Avellaneda, con micros de una empresa La Perlita y participaba el Movimiento Evita. Martinengo y Sáez hasta especularon que iban a “tirarle muertos” al gobierno, coincidieron en que la medida era mala y especularon que Macri debía postergar la reforma jubilatoria para abril o mediados de 2018.El diálogo refleja en forma nítida el circuito: Sáez le entregaba informes ilegales a Martinengo, ella a Nieto y el secretario a Macri en persona.Poco después se produjo otra conversación telefónica.Arrancó Sáez:“Susi, disculpame, no te dejo dormir. Acabo de cortar con Diego (sería Dalmau Pereyra, el jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia). Esto te lo digo a vos. Hoy el nuestro, (Gustavo) Arribas, se junta con él (Macri) y le va informar de todo lo que sucede en provincia de Buenos Aires”.De esas grabaciones surgen los elementos que muestran que Nieto recibía los informes clandestinos realizados por Súper Mario Bros y que se los entregaban a Macri.Por eso allanaron los domicilios de quien sigue siendo secretario del ex presidente hasta hoy.El momento, al menos de esta grabación, fue emblemático. Se produjo en lo que significó --según todas las encuestas-- el inicio de la debacle del gobierno de Macri.Había ganado las elecciones en octubre, pero la reforma previsional, que significó un duro golpe a los ingresos de los jubilados, provocó un enorme rechazo y manifestaciones multitudinarias frente a Congreso.La respuesta de la Gendarmería fue brutal y catastrófica, con balas de goma, palazos y decenas de detenidos.